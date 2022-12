Drew Barrymore spet hodi na zmenke: Predobra sem v tem, da sem samska

47-letna Drew Barrymore se ponovno podaja na ljubezenski trg. Po šestih letih odkar se je ločila od Willa Kopelmana se je zvezdnica odločila, da se bo začela spet dobivati z moškimi in hoditi na zmenke. "Ker je minilo že toliko let, me je začelo malo skrbeti, da sem preveč dobra v tem, da sem samska," je v svoji oddaji The Drew Barrymore Show razkrila igralka.