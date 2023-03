Drew Barrymore z objavo videa razmetane hiše navdušila oboževalce

Čeprav včasih ne deluje tako, so tudi zvezdniki krvavi pod kožo. To je nedavno dokazala igralka Drew Barrymore in na TikToku objavila posnetek svojega povsem neurejenega doma. Posnela je pisalno mizo, polno knjig in papirjev, razkrila svojo neurejeno kopalnico, med drugim pa pokazala tudi svojo spalnico, v kateri so stvari ležale kar po tleh, postelja pa je bila nepostlana.