Drew Barrymore za božič svojim otrokom podari potovanje

Igralka Drew Barrymore je netipična mama, saj svojim otrokom za božič ne kupuje daril. Raje kot podari fizična darila, jih odpelje na potovanje in jim tako podari spomine za vse življenje. Letos si bodo s hčerama privoščile sončenje na plaži in razne zabavne aktivnosti, saj je zvezdnica mnenja, da si tako ona kot tudi njuni hčeri to zaslužijo.

"Sem ena tistih mam, ki za božič ne kupuje daril," je za revijo 50 First Dates razkrila igralka Drew Barrymore. "Svoje otroke vedno odpeljem nekam na počitnice, saj jima želim podariti življenjske spomine in izkušnje," je razložila in dodala, da še nikoli ni pustila daril pod božično jelko.

icon-expand Drew Barrymore hčera ne obdari s fizičnimi božičnimi darili. FOTO: Profimeda

Za letošnje božične praznike zvezdnica načrtuje sončenje in poležavanje na plaži ter mnogo drugih zabavnih aktivnosti, ki bodo 10-letni Olive in osemletni Frankie za vedno ostali v spominu. "Šle bomo na plažo, lovile sonce in se potapljale z masko. Vedno načrtujem večdnevna potovanja, na katerih dobro jemo, se zabavamo in počivamo," je povedala.