Drugi poročni obred zakoncev Bieber: Justin delil posebno fotografijo

Po pisanju tujih medijev sta zakonca Justin Bieber in Hailey Baldwin prestala svoj drugi poročni obred. Slednji je potekal v razkošnem ameriškem resortu, prisostvovalo pa naj bi mu 36 svatov.

Uradno je. Zakonca Justin Bieber inHailey Baldwin sta se drugič sprehodila do oltarja – tokrat dobesedno. Svoje poročne zaobljube sta obnovila v razkošnem ameriškem resotu Montage Palmetto Bluff v Južni Karolini, obredu pa je prisostvovalo 36 svatov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po poročanju tujih medijev sta konec preteklega tedna z zasebnim letalom prispela na svojo poročno destinacijo, vodstvo hotela pa sta že pred tem prosila, naj uporabo vseh dodatnih storitev, kot so spa-ji, bazeni in obedovanje v osrednji restavraciji rezervirajo samo za njiju in njune goste ter prepovejo vstop vsem ostalim obiskovalcem kompleksa. Hailey je tokrat nosila pravo tančico in razkošno poročno obleko, medtem, ko se je Justin odločil za klasiko: črn smoking, belo srajco in metuljčka. Na družbenih omrežjih so že zaokrožile prve fotografije poročne slovesnosti.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Dan pred poročnim obredom sta zakonca organizirala tudi predporočno zabavo, na kateri so bili prisotni njuni starši in prijatelji, med katerimi velja omeniti Kendall Jenner, Kyle Massey, Joan Smalls in Justinovega menedžerja Scooterja Brauna.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na zabavi sta zakonca nosila lahkotna eleganta oblačila. Hailey se je odločila za krajšo koktajl obleko smetanasto bele barve, pozornost pa so pritegnili njeni čudoviti odprti sandali z veliko pentljo. Justin je izžareval srečo v beli polo majici in elegantnih hlačah, videz pa je zaokrožil z urejeno, pristriženo pričesko.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pred hojo do poročnega oltarja je glasbenik na svojem Instagram profilu objavil posebno fotografijo, na kateri sta v otroštvu pozirala on in Hailey ter poleg zapisal: ''Jaz in moja žena! Ter tast in tašča. Hvala, ker sta svoji hčerki dovolila, da se poroči z divjakom, kot sem jaz (smeh).''

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke