Druga poroka v znamenju divjega zahoda

ManekenkaKarlie Kloss, ki je bila med letoma 2013 in 2015 tudi Viktorijin angelček, je oktobra z novico o poroki presenetila kar na svojem Instagram profilu. Zdaj pa so oboževalci opazili – prav tako na Instagramu, da sta imela s partnerjem Joshuo Kushnerjem še drugo poroko.

Prva poroka je potekala v New Yorku v intimnem krogu družine in prijateljev, zdaj pa je imela malce večjo poroko, kamor je povabila tudi svoje slavne prijatelje. Tako so oboževalci s pomočjo Instagrama odkrili, da sta na poroko prišla tudi Orlando Bloom in Katy Perry(svojo zaroko sta naznanila februarja), prišel je tudi priznani modni novinar Derek Blasberg ter urednica revije Garage Dasha Zhukova.