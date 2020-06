Družbena omrežja preplavili črni kvadratki

Družbena omrežja danes izgledajo precej drugače. Gibanje, ki je preplavilo Instagram, Facebook ter Twitter in so se mu pridružila tudi znana imena, se pojavlja v obliki črnih kvadratkov, s pripisi, da gre za boj proti rasizmu. V znak podpore temnopolti skupnosti so se objavam pridružili tudi nekateri slovenski estradniki.

Protesti ob smrti Georga Floyda, ki je življenje izgubil med nasilno policijsko aretacijo v Minneapolisu, so se preselili tudi na družbena omrežja in nas že cel dan opozarjajo na dogajanje v Združenih državah Amerike. Črna fotografija s pripisom #BlackoutTuesday je simbol gibanja in ozaveščanja, katerega pobudnici sta glasbeni izvršni producentki Jamila Thomas in Brianna Agyemang. Gibanje so najprej podprle glasbene založbe in izvajalci, med prvimi legendarna skupina The Rolling Stones, Quincy JonesinBillie Eilish, nato pa še ponudniki digitalnih storitev kot so Spotify, Amazon ter Youtube. Ti so obljubili, da bodo na svoje sezname predvajanj uvrstili tudi trenutke tišine in se vzdržali aktivnosti na družbenih omrežjih.

Kot so sporočili iz gibanja Black lives matter (Življenja temnopoltih štejejo, op.a.), želijo z akcijo svetovno javnost seznaniti s svojim delovanjem in cilji. Zapisali so, da si želijo, da bi"današnji dan, bil dan, ko se umaknemo od dela in vrnemo k skupnosti skozi nujen korak k prevzemanju odgovornosti in spremembam". Organizatorji spletne kampanje so sicer ob tem naleteli na težavo, saj so objave črnih fotografij 'zavzele prostor na ekranih' in s tem zmanjšale pojavnost objav, ki so neposredno povezane z dogajanjem na ameriških ulicah. Z objavami so akcijo BLM podprle številne znane osebe.

Gibanje pa je preseglo zgolj glasbeno industrijo. Znana imena, ki imajo v lasti podjetja, so njihovo delovanje za en dan prekinila, med drugimiRihanna, Drakein Kylie Jenner. Svoja socialna omrežja so za en dan posvetili boju proti rasizmu in izrazili podporo gibanju Black lives matter s tem, da so objavili puste črne kvadrate ali z njimi zamenjali profilne fotografije na omrežjih Instagram, Twitter, Facebook in TikTok. Objave so delili tudi Jennifer Aniston, Mick Jagger, Nicole Scherzinger, Idris Elba, Britney Spears, Jennifer Hudsonin mnogi drugi.

Iniciativi so se pridružila tudi nekatera slovenska imena. Na Instagramu so s temnimi fotografijami na nasilje nad temnopoltimi med drugimi opozorili tudi smučarka Ilka Štuhec, košarkar Goran Dragič, voditeljica Nuša Lesar, igralka Tjaša Železnik in ostali. V ZDA sicer že sedem dni potekajo množični protesti, ki so izbruhnili potem ko je skupina policistov aretirala temnopoltega 46-letnega Georgea Floyda. Ta je med postopkom aretacije umrl, saj mu je policist Derek Chauvin več kot osem minut s kolenom pritiskal na vrat.