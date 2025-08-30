Svetli način
Tuja scena

Družbena omrežja preplavila fraza: Donald Trump je mrtev

Washington, 30. 08. 2025 14.50 | Posodobljeno pred 35 minutami

Avtor
E.K.
Komentarji
8

Na družbenih omrežjih se širijo lažne govorice, da je umrl Donald Trump. Špekulacije so izjemno glasne predvsem na omrežju X, kljub temu da predsednik ZDA še vedno deluje v polni moči. Številni se sprašujejo, kaj je pripomoglo k razpravam. Ali je frazo, ki je bila v zadnjih nekaj urah uporabljena več tisočkrat, s svojimi izjavami spodbudil podpredsednik J. D. Vance? Se za frazo skriva skrb za predsednikovo oslabljeno zdravje ali ima prste pri tem tudi ustvarjalec priljubljenih Simpsonovih?

Na družbenih omrežjih, še posebej na omrežju X, je zadnjih nekaj dni v trendu ameriški predsednik Donald Trump. Tokrat ne zaradi svojega delovanja, izjav ali političnih potez. Platformo je namreč prevzela fraza Trump Is Dead (op. p. Trump je mrtev).

Donald Trump
Donald Trump FOTO: Profimedia

Številni, ki so morda za trenutek frazi tudi verjeli, se zdaj sprašujejo, od kod je prišel omenjeni hešteg. Je govorice sprožila zaskrbljenost glede njegovega zdravja ali gre za povezavo z nedavnimi izjavami podpredsednika J. D. Vancea in ustvarjalca Simpsonovih Matta Groeninga?

Ta fraza je postala trend nekaj dni po tem, ko so Vancea v ekskluzivnem intervjuju za USA Today vprašali, ali je pripravljen prevzeti vlogo vrhovnega poveljnika, če bi se zgodila "strašna tragedija". Vance je poudaril, da je 79-letnik v formi in energičen, ter dejal, da nepredvidenih dogodkov žal ni mogoče izključiti. "On je zadnja oseba, ki ponoči telefonira, in je prva oseba, ki se zbudi, in prva oseba, ki zjutraj telefonira," je povedal podpredsednik ZDA in dodal: "Da, grozne tragedije se dogajajo. Vendar sem zelo prepričan, da je predsednik Združenih držav v dobri formi, da bo odslužil preostanek svojega mandata in storil velike stvari za ameriški narod. In če se, bog ne daj, zgodi grozna tragedija, si ne morem zamisliti boljšega usposabljanja na delovnem mestu od tistega, ki sem ga prejel v zadnjih 200 dneh."

Preberi še 'Če bi se Trumpu zgodila strašna tragedija, sem pripravljen prevzeti dolžnosti'

Možno je, da je Vanceova pripomba še dodatno podžgala aktualne govorice, ki se sicer v javnosti vse večkrat pojavljajo, odkar je Bela hiša julija potrdila, da ima mož Melanie Trump kronično vensko insuficienco. Bolezen ven, ki povzroča otekanje nog. Še preden je bila objavljena uradna izjava, so namreč fotografije njegovih vidno otečenih nog sprožile številna ugibanja glede njegovega zdravja. Trump je med kampanjo pred vrnitvijo v Belo hišo preživel tudi dva poskusa atentata.

Večkrat pa so dogodke njegvega življenja uspešno predvidevali tudi ustvarjalci Simpsonovih. Pred leti so napovedali njegovo zmago na predsedniških volitvah, kasneje pa še njegovo ponovno izvolitev. Ustvarjalec animirane serije, ki je izšla leta 1989, je pred kratkim namignil, da bodo z ustvarjanjem nadaljevali, dokler predsednik ne umre. "Ko bo umrl, veste kdo, Simpsonovi napovedujejo, da se bo plesalo na ulicah. Le da bo predsednik (J. D.) Vance prepovedal ples," je dejal Groening.

To ni prvič, da so se na spletu pojavile lažne novice o smrti predsednika. Septembra 2023 so vdrli v Twitter račun Donalda Trumpa mlajšega, kjer je heker objavil lažno sporočilo, v katerem je navedel, da je njegov oče umrl in da bo on kandidiral za predsednika. Trditev je hitro ovrgel kar predsednik sam, ko je na svojem omrežju Truth Social z objavo podpornikom zagotovil, da je živ.

Donald Trump Govorice Smrt Družbena omrežja Predsednik ZDA
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fourty Six
30. 08. 2025 15.25
Kaj je to hešteg?
ODGOVORI
0 0
bandit1
30. 08. 2025 15.20
+1
Še bo brcal, ne bojte se in pol USA ne bo naše.
ODGOVORI
1 0
Peklenšček
30. 08. 2025 15.11
-4
Bilo pa bi dobro in zanimivo . Tihe želje vsega sveta .
ODGOVORI
0 4
iziizi
30. 08. 2025 15.05
+2
Želje amerških demokratov ki so bili dosedaj zelo priviligirani ampak sanje se nebodo uresničile
ODGOVORI
7 5
bodočipartizan
30. 08. 2025 15.13
+2
desnosučno razmišljanje... slej ali prej se bo uresničilo, tudi če se vam zdi polbožanstvo...
ODGOVORI
3 1
iziizi
30. 08. 2025 15.19
-1
Da nekdo preganja mafijo ni božanstvo ampa pravičnež
ODGOVORI
0 1
Amor Fati
30. 08. 2025 15.01
+0
Prijatelj mi je pokazal oni video z Jessico in Orko. Za trenutek sem verjel. Umetna inteligenca je zelo noro napredovala, saj je zelo težko razločiti.
ODGOVORI
1 1
klop12
30. 08. 2025 15.01
-2
PDFile se bo delu mrtuga,sam da preusmeri z epsteina
ODGOVORI
1 3
