Družbena omrežja preplavila fraza: Donald Trump je mrtev

Številni, ki so morda za trenutek frazi tudi verjeli, se zdaj sprašujejo, od kod je prišel omenjeni hešteg. Je govorice sprožila zaskrbljenost glede njegovega zdravja ali gre za povezavo z nedavnimi izjavami podpredsednika J. D. Vancea in ustvarjalca Simpsonovih Matta Groeninga?

Ta fraza je postala trend nekaj dni po tem, ko so Vancea v ekskluzivnem intervjuju za USA Today vprašali, ali je pripravljen prevzeti vlogo vrhovnega poveljnika, če bi se zgodila "strašna tragedija". Vance je poudaril, da je 79-letnik v formi in energičen, ter dejal, da nepredvidenih dogodkov žal ni mogoče izključiti. "On je zadnja oseba, ki ponoči telefonira, in je prva oseba, ki se zbudi, in prva oseba, ki zjutraj telefonira," je povedal podpredsednik ZDA in dodal: "Da, grozne tragedije se dogajajo. Vendar sem zelo prepričan, da je predsednik Združenih držav v dobri formi, da bo odslužil preostanek svojega mandata in storil velike stvari za ameriški narod. In če se, bog ne daj, zgodi grozna tragedija, si ne morem zamisliti boljšega usposabljanja na delovnem mestu od tistega, ki sem ga prejel v zadnjih 200 dneh."