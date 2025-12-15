Družbena omrežja preplavili pokloni ob smrti Roba Reinerja in žene

"Zaenkrat ni dodatnih podrobnosti, saj je preiskava očitnega umora v teku," je na družbenih omrežjih sporočila policija v Los Angelesu. Namestnik šefa policije Los Angelesa Alan Hamilton je novinarjem povedal, da policija trenutno ne išče nikogar kot osumljenca. "Ne bom potrdil, ali je v tem trenutku kdo vključen v preiskavo ali ne. Poskusili bomo govoriti z družinskimi člani, da ugotovimo dejstva," je povedal v izjavi.

Rob Reiner FOTO: Profimedia

Na družbenih omrežjih se že vrstijo pokloni enemu najbolj znanih hollywoodskih filmskih ustvarjalcev. Po besedah županje Los Angelesa Karen Bass je bil Rob Reiner priznan igralec, režiser, producent, pisatelj, pa tudi angažiran politični aktivist, ki je svoje talente vedno uporabljal v dobro drugih. Kot je na družbenem omrežju X zapisal guverner Kalifornije Gavin Newsom, bo Reiner ostal v spominu zaradi svoje izjemne filmografije in izrednega prispevka k človeštvu.

Igralec Josh Gad je v objavi na enem od družbenih omrežij Reinerja označil za enega največjih režiserjev našega časa. Mar mu je bilo za tiste, ki niso imeli glasu, Reiner in njegova žena Michele pa sta bila najbolj prijazna in skrbna človeka, kar si lahko zamislite, je dodal.

Kot je nekdanji ameriški predsednik Barack Obama zapisal na družbenem omrežju X, so Reinerjevi dosežki v filmu in televiziji prinesli nekatere najbolj cenjene zgodbe na zaslonu. Dodal je, da je iz vseh zgodb, ki jih je ustvaril, čutiti globoko prepričanje v dobroto ljudi in vseživljenjsko zavezanost, da to prepričanje prenese v dejanja.

Režiser Paul Feig je na družbenem omrežju delil njuno skupno fotografijo, ob njej pa pripisal: "Ena mojih najljubših fotografij. Rob je bil moj pravi junak. Pravi vizionarski titan in čudovita, čudovita oseba. Nikoli ne veš, ali je primerno objavljati v tako tragičnem obdobju. Ampak želim si, da svet izve, kar vemo mnogi v industriji. Rob je bil najboljši."

Igralka Virginia Madsen pa je v svoji objavi zapisala: "Grozne novice iz Brentwooda. Bog bodi s tistimi, ki jih imajo radi. Hvala, Rob, ker si nam dal toliko veselja, ki se ga bomo spominjali."

Reiner je svojo filmsko kariero začel v 60. letih minulega stoletja in kmalu postal znan z vlogo Meatheada v ameriški televizijski seriji All in the Family, za katero je prejel dva emmyja. Najbolj je znan po režiji filmov Ko je Harry srečal Sally, Zadnji dobri možje in Princesa nevesta. Bil je tudi soustanovitelj produkcijske hiše Castle Rock Entertainment.