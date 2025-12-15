Naslovnica
Družbena omrežja preplavili pokloni ob smrti Roba Reinerja in žene

Los Angeles, 15. 12. 2025 12.57

Avtor:
K.Z. STA
Rob Reiner in Virginia Madsen

Ob smrti hollywoodskega filmskega ustvarjalca Roba Reinerja in njegove žene Michele so se jima poklonili nekateri igralski kolegi in znanci. Dvojico so mrtvo na njunem domu v Los Angelesu našli v nedeljo. Policija incident preiskuje kot umor, kot je povedal namestnik policije, pa še preiskujejo okoliščine tragedije.

"Zaenkrat ni dodatnih podrobnosti, saj je preiskava očitnega umora v teku," je na družbenih omrežjih sporočila policija v Los Angelesu. Namestnik šefa policije Los Angelesa Alan Hamilton je novinarjem povedal, da policija trenutno ne išče nikogar kot osumljenca. "Ne bom potrdil, ali je v tem trenutku kdo vključen v preiskavo ali ne. Poskusili bomo govoriti z družinskimi člani, da ugotovimo dejstva," je povedal v izjavi.

Rob Reiner
Rob Reiner
FOTO: Profimedia

Na družbenih omrežjih se že vrstijo pokloni enemu najbolj znanih hollywoodskih filmskih ustvarjalcev. Po besedah županje Los Angelesa Karen Bass je bil Rob Reiner priznan igralec, režiser, producent, pisatelj, pa tudi angažiran politični aktivist, ki je svoje talente vedno uporabljal v dobro drugih. Kot je na družbenem omrežju X zapisal guverner Kalifornije Gavin Newsom, bo Reiner ostal v spominu zaradi svoje izjemne filmografije in izrednega prispevka k človeštvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralec Josh Gad je v objavi na enem od družbenih omrežij Reinerja označil za enega največjih režiserjev našega časa. Mar mu je bilo za tiste, ki niso imeli glasu, Reiner in njegova žena Michele pa sta bila najbolj prijazna in skrbna človeka, kar si lahko zamislite, je dodal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je nekdanji ameriški predsednik Barack Obama zapisal na družbenem omrežju X, so Reinerjevi dosežki v filmu in televiziji prinesli nekatere najbolj cenjene zgodbe na zaslonu. Dodal je, da je iz vseh zgodb, ki jih je ustvaril, čutiti globoko prepričanje v dobroto ljudi in vseživljenjsko zavezanost, da to prepričanje prenese v dejanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Režiser Paul Feig je na družbenem omrežju delil njuno skupno fotografijo, ob njej pa pripisal: "Ena mojih najljubših fotografij. Rob je bil moj pravi junak. Pravi vizionarski titan in čudovita, čudovita oseba. Nikoli ne veš, ali je primerno objavljati v tako tragičnem obdobju. Ampak želim si, da svet izve, kar vemo mnogi v industriji. Rob je bil najboljši."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralka Virginia Madsen pa je v svoji objavi zapisala: "Grozne novice iz Brentwooda. Bog bodi s tistimi, ki jih imajo radi. Hvala, Rob, ker si nam dal toliko veselja, ki se ga bomo spominjali."

Preberi še Režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo našli mrtva na njunem domu

Reiner je svojo filmsko kariero začel v 60. letih minulega stoletja in kmalu postal znan z vlogo Meatheada v ameriški televizijski seriji All in the Family, za katero je prejel dva emmyja. Najbolj je znan po režiji filmov Ko je Harry srečal Sally, Zadnji dobri možje in Princesa nevesta. Bil je tudi soustanovitelj produkcijske hiše Castle Rock Entertainment.

Preberi še Družina režiserja Roba Reinerja: Naša srca so zlomljena

Režiser je bil zagovornik liberalnih idej, aktivist za pravice istospolno usmerjenih oseb, ustanovil je tudi program California's First 5 s programi za razvoj otrok, financiranih iz davkov na tobačne izdelke.

rob reiner odzivi smrt režiser

Tragedijo v Avstraliji obsodili tudi zvezdnici: Pošljite svetlobo v temo

