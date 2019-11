'Družbena omrežja so gojišče sovraštva'

Pevka Dua Lipa, ki je s svojim ustvarjanjem pritegnila številne poslušalce, je priznala, kaj si resnično misli o družbenih omrežjih. Čeprav se ob uporabi različnih aplikacij zabava, si želi, da bi bili uporabniki bolj previdni s svojimi komentarji.

Priljubljena pevka Dua Lipa, ki ji je preboj na glasbeno sceno uspel s pesmijo New Rules, je v nedavnem intervjuju povedala, kaj si misli o družbenih omrežjih. Dejala je, da so gojišče za sovraštvo in tesnobo. V intervjuju za BBC je glasbenica pozvala vse poslušalce, naj bodo prijaznejši drug do drugega na spletu. 24-letnica je voditeljici Louise Minchin povedala: "Nekatere dni ne berem komentarjev. Včasih se počutim nekoliko ranljivo in grem skoraj brat komentarje, ki jih v resnici nočem."

Pevka ni naklonjena družbenim omrežjem. FOTO: Profimedia

Dua pa ni prva zvezdnica, ki je izrazila zaskrbljenost nad družbenimi omrežji, podoben pogled nanje ima tudi Selena Gomez, ki je na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu tovrstne platforme označila za grozo novih generacij. Razočaranje je pokazala tudi Jennifer Aniston, ki pravi, da bi komentarje najraje ukinila. Prejšnji mesec je pevka, ki sicer prihaja iz Prištine in se je zaradi svojih sanj preselila v London, pozvala k skrbi za duševno zdravje v kreativnih industrijah. Priznala je, da ji je še vedno zabavno uporabljati platforme, kot sta Twitter in Instagram, a se velikokrat odklopi zaradi različnih ljudi, ki ji povzročajo tesnobo. "Družbeni mediji so lahko neverjetno orodje za promocijo in uporaba je lahko izjemno zabavna, hkrati pa je to velik prostor za sovraštvo in tesnobo," je povedala. "Ljudje mislijo, da lahko govorijo grde stvari, ker se skrivajo za računalnikom. Zame je pomembno, da ne preživim preveč časa na spletu. Pametno si je vzeti tudi nekaj časa stran od stvari, ki te spravijo v neprijeten položaj." Dua Lipa si je takšen odmor privoščila pred kratkim, ko je na Instagramu izbrisala vse svoje fotografije. Na priljubljeno aplikacijo pa se je vrnila zaradi promocije svoje nove pesmi Don't Start Now.

Dua Lipa je z novo pesmijo napovedala nov album. FOTO: Profimedia