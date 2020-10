'Druženja ne bom nikoli več imela za nekaj samoumevnega'

53-letna Nicole Kidman je v intervjuju z urednico Kristino O'Neill za revijo WSJ razmišljala o letu, ki nas je vse presenetil in pripravil do tega, da se navadimo na drugačno bolj izolirano življenje. Kidmanova je dejala, da jo je pandemija covida-19 naučila, da ničesar ne sme imeti za nekaj samoumevnega.

"Uživati je treba vsak trenutek,"je dejala v delu hitrih vprašanj in odgovorov ter dodala, da ji, medtem ko je v karanteni, najbolj manjkajo objemi, gneča, živa glasba, ljudje, ki bi se na svetu počutili varne ter potovanja. "Druženja in plesanja v natrpani sobi ne bom nikoli več imela za nekaj samoumevnega. Prav tako pogrešam to, da bi lahko v bolnišnici obiskala ljubljeno osebo in ji stala ob strani."

"Toda hkrati smo se ljudje naučili živeti z omejitvami in všeč mi je, kaj vse so ljudje storili drug za drugega in si tako med seboj pomagamo," je v pogovoru z urednico Kristino O'Neillnadaljevala igralka. "Bila sem deležna pomoči in tudi sama sem pomagala drugim. To je res čudovito."