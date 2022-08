Družina Bama Margere: Gibanje 'Free Bam' otežuje njegovo zdravljenje

Kaskader in profesionalni rolkar Bam Margera se že dlje časa bori z odvisnostmi. Zvezdnik filmov Jackass je pred mesecem dvakrat pobegnil iz klinike za odvajanje, po isklani akciji pa ga je policija obakrat privedla nazaj na zdravljenje, kamor naj bi ga napotilo sodišče. Margero, ki je v mladosti zaslovel z resničnostnim šovom, v katerem je bilo prikazano njegovo življenje, si sedaj želijo oboževalci 'osvoboditi', zato so ustanovili gibanje 'Free Bam', 42-letnikova družina pa je v izjavi za javnost opozorila, da s tem ogrožajo njegovo zdravljenje.

Družina Bama Margere je jasna: njegovi oboževalci z ustanovitvijo gibanja 'Free Bam' ogrožajo njegovo zdravljenje od alkohola in drog, s katerimi se zvezdnik bori že vrsto let. Družina je v izjavi zanikala, da so zvezdniku po drugem pobegu iz klinike za odvajanje odredili skrbništvo, opozorili pa so še, da so s svojim ravnanjem vzpodbudili njegov pobeg iz klinike.

icon-expand Bam Margera z ženo in sinom. FOTO: Instagram

"Ni skrivnost, da se Bam bori z odvisnostmi in težavani z duševnim zdravjem. Opazovali ste ga med odraščanjem in ga podpirali med njegovimi vzponi in padci. Naša družina vas je spustila v kaos, ki je naš dom, ne želimo pa si prav ničesar drugega, kot da skupaj nadaljujemo to potovanje," so zapisali v izjavi, ki so jo objavili na družbenem omrežju Instagram.

"Gibanje 'Free Bam' je povzročilo zmedo in grozilo Bamu ter našim družinam. Čeprav z vami z veseljem delimo naša življenja, moramo nekatere zadeve reševati zasebno, med te pa sodi tudi zdravljenje. Okrevanje je zahtevno in še bolj po drobnogledom javnosti. Kljub govoricam, ki krožijo, Bam ni bil nikoli pod skrbništvom, le v začasnem zdravstvenem nadzoru, razlogov pa iz osebnih razlogov ne bomo razkrili javnosti," je nadaljevala družina in dodala: "Če se Bam odloči, da bo spregovoril o tem, bo to storil ob zanj pravem času. Teoretiki gibanja 'Free Bam' so vzpodbudili njegovo odločitev, da zapusti zdravljenje, čeprav niso poznali vseh podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju in počutju."