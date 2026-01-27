Beckhamovi prvič po drami skupaj v javnosti: odgovor Brooklynu

Zvezdniška družina Beckham se mudi v francoski prestolnici, kjer je modna ikona in nekdanja članica skupine Spice Girls Victoria Beckham prejela visoko francosko državno odlikovanje, ki ga tamkajšnje ministrstvo za kulturo podeljuje za prispevek k modi in umetnosti.

Beckhamovi. FOTO: Profimedia

Dogodek je bil poseben predvsem zaradi nedavne družinske drame Beckhamovih, ki je minuli teden izbruhnila na družbenih omrežjih, saj sta se zakonca skupaj z otroki prvič po hudih očitkih sina Brooklyna pojavila skupaj v javnosti. 51-letna Victoria je na rdeči preprogi blestela v elegantni črni obleki z razporkom, medtem ko je David nosil klasično črno obleko s kravato. Oba sta delovala mirno, usklajeno in nasmejano, čeprav je modna prireditev potekala pod budnim očesom medijev, ki so se spraševali predvsem o družinskih odnosih in razprtijah. Starše so tokrat spremljali tudi otroci: hči Harper in sinova Romeo in Cruz s svojima boljšima polovicama – manjkal je seveda najstarejši sin Brooklyn, ki s staršema ne želi imeti več nobenega opravka, njihova komunikacija pa poteka zgolj prek odvetnikov. Skupni družinski prihod si javnost razlaga kot izkaz podpore – predvsem Victorii, nad katero je sin Brooklyn izlil največ 'gneva'.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Romeo James Beckham z dekletom. Profimedia

Cruz Beckham z dekletom. Profimedia

Hči Harper in David Beckham. Profimedia

Victoria in David Beckham. Profimedia







Victoria je med zahvalnim govorom ob prejemu priznanja ostala osredotočena na svojo profesionalno pot in sprejela francosko nagrado s ponosom ter z zahvalami, ki jih je namenila tako svoji družini kot poslovnim partnerjem. Medtem ko sta zakonca Beckham sicer ostala tiho glede podrobnosti družinskega spora, so fotografije vseeno poslale močno sporočilo v javnost. Nagrajenka je po slovesnosti na Instagramu zapisala še, da je globoko hvaležna za prestižno modno priznanje in da je njena družina "vse, kar ima".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Prepir, ki je zaznamoval teden

Najstarejši sin Victorie in Davida, Brooklyn, je prejšnji teden na Instagramu objavil daljši zapis, v katerem je odprto spregovoril o odnosih z družino in očrnil svoja starša. Med drugim je zapisal, da sta ga prestrogo nadzorovala, manipulirala s popolno družinsko sliko v medijih in se vmešavala v njegovo poroko z igralko Nicola Peltz Beckham. Po njegovih besedah sta mu poskušala celo odvzeti pravice do lastnega imena, še preden je stopil pred oltar. Poleg tega naj bi ga dolgo časa "obvladovala", kar je po njegovih besedah povzročilo "značilno anksioznost".