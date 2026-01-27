Naslovnica
Tuja scena

Beckhamovi prvič po drami skupaj v javnosti: odgovor Brooklynu

Pariz, 27. 01. 2026 11.04 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A. J.
Družina Beckham

Slavna britanska družina Beckham se je prvič po zloglasni drami pojavila skupaj v javnosti. Bliskavice fotografov so jih ujele sredi Pariza – z nasmeški na obrazih. Mineva teden dni, odkar je najstarejši sin Brooklyn razburil z razkritjem ozadja njihovega spora, javnost pa si njihov skupni prihod v Pariz tolmači kot izkaz podpore in odgovor na medijsko gonjo preteklega tedna.

Zvezdniška družina Beckham se mudi v francoski prestolnici, kjer je modna ikona in nekdanja članica skupine Spice Girls Victoria Beckham prejela visoko francosko državno odlikovanje, ki ga tamkajšnje ministrstvo za kulturo podeljuje za prispevek k modi in umetnosti.

Beckhamovi.
Beckhamovi.
FOTO: Profimedia

Dogodek je bil poseben predvsem zaradi nedavne družinske drame Beckhamovih, ki je minuli teden izbruhnila na družbenih omrežjih, saj sta se zakonca skupaj z otroki prvič po hudih očitkih sina Brooklyna pojavila skupaj v javnosti. 51-letna Victoria je na rdeči preprogi blestela v elegantni črni obleki z razporkom, medtem ko je David nosil klasično črno obleko s kravato. Oba sta delovala mirno, usklajeno in nasmejano, čeprav je modna prireditev potekala pod budnim očesom medijev, ki so se spraševali predvsem o družinskih odnosih in razprtijah.

Starše so tokrat spremljali tudi otroci: hči Harper in sinova Romeo in Cruz s svojima boljšima polovicama – manjkal je seveda najstarejši sin Brooklyn, ki s staršema ne želi imeti več nobenega opravka, njihova komunikacija pa poteka zgolj prek odvetnikov. Skupni družinski prihod si javnost razlaga kot izkaz podpore – predvsem Victorii, nad katero je sin Brooklyn izlil največ 'gneva'.

Preberi še Drama Beckhamovih: Kdo na strani zakoncev in kdo na strani odtujenega sina?

Victoria je med zahvalnim govorom ob prejemu priznanja ostala osredotočena na svojo profesionalno pot in sprejela francosko nagrado s ponosom ter z zahvalami, ki jih je namenila tako svoji družini kot poslovnim partnerjem. Medtem ko sta zakonca Beckham sicer ostala tiho glede podrobnosti družinskega spora, so fotografije vseeno poslale močno sporočilo v javnost.

Nagrajenka je po slovesnosti na Instagramu zapisala še, da je globoko hvaležna za prestižno modno priznanje in da je njena družina "vse, kar ima".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prepir, ki je zaznamoval teden

Najstarejši sin Victorie in Davida, Brooklyn, je prejšnji teden na Instagramu objavil daljši zapis, v katerem je odprto spregovoril o odnosih z družino in očrnil svoja starša. Med drugim je zapisal, da sta ga prestrogo nadzorovala, manipulirala s popolno družinsko sliko v medijih in se vmešavala v njegovo poroko z igralko Nicola Peltz Beckham. Po njegovih besedah sta mu poskušala celo odvzeti pravice do lastnega imena, še preden je stopil pred oltar. Poleg tega naj bi ga dolgo časa "obvladovala", kar je po njegovih besedah povzročilo "značilno anksioznost".

Preberi še Brooklyn Beckham prekinil molk in močno udaril po svojih starših

Brooklyn se je odločil, da ne želi več sprave s starši in da želi svojo prihodnost graditi v miru in zasebnosti, brez pritiska javnih pričakovanj in "medijskih iger".

družina Beckham spor prvič skupaj javnost

Joakim
27. 01. 2026 12.29
Kaj nas briga vec ta druzina? Kaksne koristi imamo mi od njih?
Odgovori
0 0
bananos
27. 01. 2026 12.11
ma dajte no, tudi te punce bi pobrale šile in kopita, če bi imele tako finančno zalednje kot ima Nicola. Mati je krvava
Odgovori
0 0
petb
27. 01. 2026 12.03
Komu mar.
Odgovori
+2
2 0
krjola
27. 01. 2026 11.57
čist nč ne razumem, zakaj se gre....kaj imamo mi s temi ljudmi, da mormo to vedt?
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
27. 01. 2026 12.04
ne gre se za nas , gre se za njih. Zato
Odgovori
0 0
SpamEx
27. 01. 2026 11.33
Samo raklamo si delajo da ostajajo na površju. Reklama je $$$
Odgovori
+5
5 0
mijam75
27. 01. 2026 11.39
Dobila je pač neko priznanje in ga šla prevzet. Ima pač svoj biznis, a naj se zdaj skrivajo, da jih nihče več ne vidi?
Odgovori
-1
0 1
SpamEx
27. 01. 2026 11.54
ne govorim konkretno o tem dogodku ampak nasplošno. polek tega pa to ni bilo mišljeno kot moj očitek ampak opažanje načina delovanja
Odgovori
0 0
SpamEx
27. 01. 2026 11.59
Ker Spice girls že zdavnaj ni več nogomet pa je tudi že precej daljna zgodovina...britanska populacija pa se vztrajno pomlajuje
Odgovori
0 0
bibaleze
