Družina Beckham uživa na snegu

David in Victoria Beckham ter njuni štirje otroci so si privoščili počitnice v Whistlerju v Kanadi. Člani slavne družine so na družbenih omrežjih delili zimske utrinke, ki razkrivajo, da so neizmerno uživali.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Slavna družinaBeckham se trenutno potepa v Whistlerju v Kanadi, kjer uživa v pravi zimski idili.David in Victoria Beckham, ki sta lani praznujeta 20. obletnico poroke, se z otroki – Brooklyn, Romeo, Cruz inHarper – mudita na zimskih počitnicah. Medtem ko nekateri člani prisegajo na smučanje, pa drugi uživajo v deskanju na snegu, pri čemer sta še posebej dobra David in Cruz. "Tako srečen, ker sem spet v Whistlerju," je 44-letni nekdanji nogometaš zapisal na Instagramu, zraven pa objavil fotografijo s snega. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Slavna zakonca svoje skupne fotografije redkokdaj objavljata na družbenih omrežjih, ampak toliko raje delita fotografije svojih štirih otrok. Njun najstarejši sin Brooklyn je na Instagramu tokrat objavil fotografijo s starši, ki je nastala med kosilom v eni od restavracij ter zraven zapisal: "Mama in oče, tako zelo vaju imam rad." Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Spomnimo, da sta se David in Victoria spoznala leta 1997 na dobrodelni nogometni tekmi, nato pa sta se nekaj časa dobivala na skrivaj preden sta uradno potrdila, da sta par. Večno zvestobo sta si obljubila julija 1999 na gradu Luttrellstown na Irskem, lani pa sta praznovala že 20. obletnico poroke. Kljub vsem govoricam, ki so se pojavile v preteklosti, da imata težave, zlobni jeziki niso uspeli skrhati njunega ljubezenskega razmerja. Družina Beckham si je privoščila zimske počitnice. FOTO: Profimedia