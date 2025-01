Družina Billyja Raya Cyrusa je v skrbeh za njegovo zdravje

OGLAS

Družina Billyja Raya Cyrusa je zaskrbljena glede njegovega zdravja. Že dlje časa krožijo govorice, da pevčevo duševno zdravje ni najboljše, vse pogostejša pa so tudi ugibanja, da zvezdnik zlorablja prepovedane substance. Nastop 63-letnika med inavguracijo predsednika Donalda Trumpa je še dodatno podkrepil govorice in povzročil obilo skrbi med njegovimi oboževalci, a očitno gre za globljo stvar, zaskrbljeni so tudi njegovi domači. S čustveno objavo je svoje sledilce ganil njegov sin Trace Cyrus, ki je z njo nagovoril svojega očeta.

Billy Ray Cyrus FOTO: Profimedia icon-expand

"Od svojih najzgodnejših spominov se spomnim le, da sem bil obseden s teboj in da sem mislil, da si najbolj zanimiva oseba," je začel objavo Trace, sin Tish Cyrus iz prejšnjega razmerja, Billy Ray Cyrus pa ga je posvojil med njunim dolgoletnim zakonom. "Želel sem biti takšen kot ti. Dan, ko si me posvojil, je bil najsrečnejši dan v mojem življenju. Na žalost moškega, ki sem mu tako obupno želel biti podoben, skoraj ne prepoznam več." 35-letnik je nato priznal, da se zaveda, da ga bo ta objava verjetno razburila, ampak da mu je trenutno za to vseeno. Član skupine Metro Station je nato razkril, da sam že eno leto in pol ni zaužil alkohola in da se zaradi tega počuti izjemno."Zdi se, da te je ta svet premagal in to je postalo očitno vsem, razen tebi, " je nadaljeval starejši brat Miley Cyrus in dodal:"Jaz in dekleta smo že leta resnično zaskrbljeni zate, a si nas vse odrinil."

"Ko to pišem s solzami v očeh, upam, da se zavedaš, da to sporočilo prihaja samo iz kraja ljubezni in tudi strahu, da bi te svet prezgodaj izgubil. Ne vem, s čim točno se spopadaš vendar mislim, da imam precej dobro idejo in rad bi ti pomagal, če bi se bil pripravljen odpreti in prejeti pomoč. Veš, kako priti do mene." Objavo, ki jo je spremljala starejša fotografija mlajšega Tracea, ki se na odru rokuje z očetom, je sklenil: "Dokler ne pride ta dan, bom še naprej molil zate." Billy je bil namreč med nastopom na inavguraciji videti neprišteven, mnogi menijo, da je bil pod vplivom prepovedanih substanc. Številni oboževalci so svojo skrb izrazili tudi na družbenih omrežjih, kjer so se spraševali po njegovem duševnem zdravju. Ena izmed uporabnic TikToka je posnetek njegovega nastopa opremila s slednjimi besedami: "Žalostna izvedba pesmi Achy Breaky Heart na inavguraciji."

Nekdanja žena očeta šestih otrok, Firerose, deli skrbi njegovih ljubljenih. "To, kar se zdaj vidi v javnosti, odraža večino tega, kar sem doživela zasebno med najinim razmerjem," je za Page Six povedala Firerose, nekdanja žena zvezdnika, s katero sta pred kratkim šla čez grdo ločitev."Zelo žalostno je videti, da se isti boji zanj nadaljujejo, vendar sem vesela, da resnica prihaja na dan - v njegovo morebitno dobro, saj je ozdravitev možna le, če se soočiš z resnico in sprejmeš, da obstaja težava." Zvezdnika sta se poročila oktobra 2023, le sedem mesecev pozneje pa je glasbenik vložil zahtevo za ločitev, ki je bila zaključena avgusta 2024.

Billy Ray Cyrus in Firerose FOTO: Instagram icon-expand