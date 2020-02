Družina objavila sporočilo, ki ga je Caroline napisala nekaj dni pred smrtjo

Chris Flack , mama pokojne britanske voditeljice Caroline Flack, je z lokalnim časopisom Eastern Daily Press delila omenjeno sporočilo. Caroline je zapis želela deliti na Instagramu, a so ji odvetniki, ker je bila v sodnem postopku zaradi napada na fanta Lewisa Burtona , to odsvetovali.

Družina si je želela, da bi zapis videla širša javnost, predvsem ljudje, ki so jo napadali, in tudi njeni zvesti oboževalci. Caroline je zapisala: "V 24 urah sta se ves moj svet in vsa moja prihodnost sesula. Vsi zidovi, ki sem jih dolgo gradila okoli sebe, so se v trenutku porušili. Kar naenkrat sem na drugačnem odru, kot sem bila do zdaj, in dogajanje imajo možnost spremljati prav vsi. Vedno sem prevzela vso odgovornost za stvari, ki so se zgodile Tudi tisto noč sem jo prevzela. A resnica je, da je to bila nesreča," je zapisala 40-letnica in dodala, da nad fantom ni izvajala nasilja ter da je že nekaj časa čutila, da se čustveno sesuva: "Sprla sva se in zgodila se je nesreča. Nesreča!"

Dopisala je, da so fotografije, nastale po napadu, predstavljene zavajajoče, saj je veliko krvi, ki je na njih vidna, njene. "Dogodek je bil del nečesa zelo osebnega, nečesa zelo žalostnega. Razlog, zakaj pišem te besede, so člani moje družine, ki ne zdržijo več pritiska, ki se ustvarja. Izgubila sem službo. Izgubila sem svoj dom. Izgubila sem možnost, da spregovorim. Resnica mi je bila odvzeta in uporabljena kot vsebina za zabavno vsebino. Ne morem se skrivati in poslušati nasvetov, naj ne komentiram ničesar, naj se z nikomer ne pogovarjam."

Dopisala je, da že več kot deset let živi na očem vsem, saj je to del njenega posla, in da je vse strese življenja začela 'pometati pod preprogo' in se začela pretvarjati, da problemov ni več. Dodala je, da ignoriranje težav ni rešitev in da bo "prej ali slej nekdo to preprogo, pod katero smo pometli vse, dvignil, in problemi se bodo vrnili". Zapis je končala z opravičilom prijateljem in družini: "Ne razmišljam, kako bom dobila nazaj svojo službo in kariero, ki sem jo ustvarila. Razmišljam, kako bom svojim prijateljem in družini vrnila življenje, ki so ga imeli pred vsem tem."

Družina je zapis delila, ker so želeli, da javnost ve, kako se je počutila v svojih zadnjih dnevih. Mama pokojne je povedala, da ji je Caroline zapis poslala konec januarja in da je želela, da njene besede, ki jih je zapisala, prebere vsaj nekdo, ki jo ima rad, nekdo 'njen'. "Zapis je bil le o njenih čustvih. V zapisu ni na nikogar kazala s prstom in ni nikogar krivila za svoje občutke. Carrie je rada poudarjala – v tem groznem svetu je pomembno le, da ste prijazni."