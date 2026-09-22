Družina Cindy Crawford zaradi sinove smrti v šoku: 'Nočna mora vseh staršev'

"Bili so zelo povezani. Kar ste videli na spletu in brali v medijih, ni bilo le za javnost. Bili so družina, ki si je bila zelo blizu. Presley in njegova sestra Kaia pa nista bila le sorojenca, temveč tudi prijatelja. Cindy mora biti popolnoma uničena," je za Page Six dejal vir, ki pozna družino, drugi pa dodal: "Cindy je neutolažljiva. Zlomljena. To je najhujša nočna mora vseh staršev. Družina še vedno skuša predelati, kar se je zgodilo."

Cindy Crawford z možem Randejem Gerberjem in otrokoma. FOTO: Profimedia

Presley je umrl v ustanovi za zdravljenje odvisnosti v Santa Monici, kamor so bili napoteni tudi reševalci. Kot so ameriškim medijem razkrili viri, se je na zdravljenje prijavil isti konec tedna, kot je umrl. Star je bil 27 let. Tiskovni predstavnik družine je v tem težkem času javnost zaprosil za spoštovanje zasebnosti.

Maneken je v preteklih letih večkrat spregovoril o svojem boju z odvisnostjo od opiatov in težavami z duševnim zdravjem, ki so se odražale tudi kot depresija. Kot je povedal vir, je bila Cindy zelo predana mati, ki je sinu vedno stala ob strani: "Vedno je bila zelo vpletena v življenji sina in hčerke, ko sta odraščala. Nikoli ni zamudila šolskih prireditev in je otroka vedno postavila na prvo mesto. Prepričan sem, da je poskrbela, da je njen otrok dobival najboljše zdravljenje, ker je takšne vrste mama."

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