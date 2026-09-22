Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Družina Cindy Crawford zaradi sinove smrti v šoku: 'Nočna mora vseh staršev'

Santa Barbara, 22. 09. 2026 08.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Cindy Crawford z družino

Družina Cindy Crawford je pretresena in v šoku zaradi nenadne smrti 27-letnega Presleyja, je za Page Six povedal vir. Kot je prvi poročal TMZ, je manekenkin sin, ki ga je imela skupaj z možem, poslovnežem Randejem Gerberjem, umrl v ustanovi za zdravljenje odvisnosti, njegovo smrt pa še preiskujejo.

"Bili so zelo povezani. Kar ste videli na spletu in brali v medijih, ni bilo le za javnost. Bili so družina, ki si je bila zelo blizu. Presley in njegova sestra Kaia pa nista bila le sorojenca, temveč tudi prijatelja. Cindy mora biti popolnoma uničena," je za Page Six dejal vir, ki pozna družino, drugi pa dodal: "Cindy je neutolažljiva. Zlomljena. To je najhujša nočna mora vseh staršev. Družina še vedno skuša predelati, kar se je zgodilo."

Cindy Crawford z možem Randejem Gerberjem in otrokoma.
Cindy Crawford z možem Randejem Gerberjem in otrokoma.
FOTO: Profimedia

Presley je umrl v ustanovi za zdravljenje odvisnosti v Santa Monici, kamor so bili napoteni tudi reševalci. Kot so ameriškim medijem razkrili viri, se je na zdravljenje prijavil isti konec tedna, kot je umrl. Star je bil 27 let. Tiskovni predstavnik družine je v tem težkem času javnost zaprosil za spoštovanje zasebnosti.

Preberi še Umrl je Presley Gerber, edini sin Cindy Crawford in Randeja Gerberja

Maneken je v preteklih letih večkrat spregovoril o svojem boju z odvisnostjo od opiatov in težavami z duševnim zdravjem, ki so se odražale tudi kot depresija. Kot je povedal vir, je bila Cindy zelo predana mati, ki je sinu vedno stala ob strani: "Vedno je bila zelo vpletena v življenji sina in hčerke, ko sta odraščala. Nikoli ni zamudila šolskih prireditev in je otroka vedno postavila na prvo mesto. Prepričan sem, da je poskrbela, da je njen otrok dobival najboljše zdravljenje, ker je takšne vrste mama."

Presleyjevo smrt še preiskujejo

Kaj se je zgodilo, da je Presley umrl, policija še preiskuje, a sumijo, da je umrl zaradi prevelikega odmerka mamil. Policija je že potrdila, da njegove smrti ne obravnavajo kot sumljive, natančnega vzroka pa še niso določili. Kot poročajo ameriški mediji, naj bi bil v klicu na pomoč omenjen 'srčni zastoj' in 'prevelik odmerek mamil', na kraj pa so prihiteli policisti, reševalci in gasilci, ki naj bi se tam zadržali tri ure.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
cindy crawford sin presley gerber smrt manekenka

Pevka Charli xcx: Jack Black je seksi

Moskisvet.com Umrl 27-letni Presley Gerber: Družina prosi za zasebnost
Bibaleze.si Cindy Crawford izgubila edinega sina
24ur.com Mama, ki je po smrti moža izdala knjigo o žalovanju, kriva njegovega umora
24ur.com Umrl je Presley Gerber, edini sin Cindy Crawford in Randeja Gerberja
24ur.com Nicole Kidman se po smrti staršev zbuja zasopla in v joku
24ur.com Paris Hilton o smrti sina Cindy Crawford: Ne morem verjeti, da je to res
24ur.com Po smrti milijarderja glavni osumljenec postal njegov sin
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ni osvojila emmyja, je pa pritegnila vse poglede
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Prehlad za prehladom: ali otrok res nima dovolj odpornosti?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Sta zvezdnika v resnici brata?
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
Igralka povsem očarana nad vnukom: "Če bi lahko, bi ga imela doma"
zadovoljna
Portal
Spomnite se plavolaske z najdaljšimi nogami na svetu? Tako je videti danes
To napako dela večina žensk, ki želi shujšati
To napako dela večina žensk, ki želi shujšati
32-letnica je postala neprepoznavna
32-letnica je postala neprepoznavna
Superge, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Superge, ki jih bomo to jesen videvale povsod
vizita
Portal
Po 60. letu mišice ne izginejo čez noč, ta vsakodnevna navada jih lahko pomaga ohraniti
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Bi lahko krvni testi napovedali težave s spominom?
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Zdravnik opozarja na navado, ki lahko uničuje zobe bolj kot sladkarije
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
Se vsako jesen zbujate z zamašenim nosom? Krivec je lahko v vaši spalnici
cekin
Portal
Prejema 2.232 evrov pokojnine, a pravi, da si dopusta ne more več privoščiti
Odlašate s prenovo ali večjim nakupom? To vas lahko stane več, kot mislite
Odlašate s prenovo ali večjim nakupom? To vas lahko stane več, kot mislite
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Premalo revmatologov: število specialistov pada, bolniki čakajo
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
Uspešna kirurginja pustila varno službo in izbrala življenje na morju: danes pravi, da je srečnejša kot kadarkoli
moskisvet
Portal
Se spomnite Nadie iz Ameriške pite? Danes je stara 53 let in počne nekaj, česar ne bi pričakovali
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
Diana ni ljubila Dodija? Brat razkril pravi razlog
dominvrt
Portal
Zaradi tega smrdljivci vdirajo v vaš dom
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Večina naredi to napako pri pripravi kozarcev in šele pozimi ugotovi, da je ozimnica pokvarjena
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Videti so kot rečne struge, a niso: slovenski raziskovalci razkrili skrivnost avstralskega krasa
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
Kako pospešiti zorenje kakija? S tem preprostim trikom bo hitreje dozorel
okusno
Portal
V MasterChefu je ostal brez ekipe, nato pa pripravil tri jedi in zmagal
Domači burger lahko hitro pokvarite: teh 6 napak dela skoraj vsak
Domači burger lahko hitro pokvarite: teh 6 napak dela skoraj vsak
Ko imate tortilje in mleto meso, jih pripravite na ta način – v manj kot uri
Ko imate tortilje in mleto meso, jih pripravite na ta način – v manj kot uri
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
Lačni ste, časa za kuhanje pa ni? 7 jesenskih kosil, ki jih pripravite mimogrede
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Sablja
Sablja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961