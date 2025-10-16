Družina Diane Keaton razkrila razlog njene smrti

Družina Diane Keaton je le nekaj dni po njeni smrti razkrila, da je pokojna igralka umrla zaradi pljučnice. "Družina Keaton je zelo hvaležna za izjemna sporočila ljubezni in podpore, ki so jih v zadnjih nekaj dneh prejeli v imenu svoje ljubljene Diane, ki je 11. oktobra umrla zaradi pljučnice," so sporočili v skupni izjavi za People.
"Imela je rada svoje živali in je bila neomajna v svoji podpori brezdomcem, zato bi bila vsaka donacija v njen spomin lokalni banki hrane ali zavetišču za živali zanjo čudovit in zelo cenjen poklon," so še dodali.
Da je zvezdnica umrla v 80. letu starosti, je v soboto sporočil predstavnik družine. Njena prijateljica pa je kasneje razkrila, da se je njeno stanje v mesecih pred smrtjo nenadoma in nepričakovano poslabšalo.
Keatonova ni bila nikoli poročena, je pa imela skoraj dve desetletji občasno razmerje s soigralcem iz filma Boter, Alom Pacinom, preden je leta 1990 prekinila razmerje. Znano je bilo tudi, da je hodila z režiserjem Woodyjem Allenom in igralcem Warrenom Beattyjem.
Pri petdesetih letih je nato posvojila dva otroka, hčerko Dexter in sina Duka. V intervjuju za AARP leta 2012 je Keaton odkrito spregovorila o svojem strahu, da bo svoje otroke prehitro zapustila. "Zelo dobro se zavedam, da je moj oče umrl, ko je bil star 68 let, moja mama pa je bila v zgodnjih 70-ih, ko so njeni možgani zares začeli pešati," je povedala za časopis Parade in dodala: "Ko pomislim na svoja otroka v njunih 20-ih in 30-ih ter nase v mojih 70-ih in 80-ih, me to zagotovo skrbi. Želim biti tam zanju. Želim, da moje telo in um ostaneta močna in da delim vse te življenjske lekcije. Vem pa tudi, da potrebujeta svobodo in neodvisnost, da se učita sama."
