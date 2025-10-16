Družina Diane Keaton razkrila razlog njene smrti

Manj kot teden dni po smrti priljubljene igralke Diane Keaton se je s sporočilom javnosti oglasila njena družina. V njem so razkrili razlog smrti in se zahvalili vsem, ki jim v teh težkih časih nudijo podporo. Prav tako so zaupali, kako se ji lahko vsi, ki so jo imeli radi, poklonijo.

Družina Diane Keaton je le nekaj dni po njeni smrti razkrila, da je pokojna igralka umrla zaradi pljučnice. "Družina Keaton je zelo hvaležna za izjemna sporočila ljubezni in podpore, ki so jih v zadnjih nekaj dneh prejeli v imenu svoje ljubljene Diane, ki je 11. oktobra umrla zaradi pljučnice," so sporočili v skupni izjavi za People.

Diane Keaton

"Imela je rada svoje živali in je bila neomajna v svoji podpori brezdomcem, zato bi bila vsaka donacija v njen spomin lokalni banki hrane ali zavetišču za živali zanjo čudovit in zelo cenjen poklon," so še dodali. Da je zvezdnica umrla v 80. letu starosti, je v soboto sporočil predstavnik družine. Njena prijateljica pa je kasneje razkrila, da se je njeno stanje v mesecih pred smrtjo nenadoma in nepričakovano poslabšalo.

Keatonova ni bila nikoli poročena, je pa imela skoraj dve desetletji občasno razmerje s soigralcem iz filma Boter, Alom Pacinom, preden je leta 1990 prekinila razmerje. Znano je bilo tudi, da je hodila z režiserjem Woodyjem Allenom in igralcem Warrenom Beattyjem.

Pri petdesetih letih je posvojila hčerko Dexter in sina Duka.