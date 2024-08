Družina Đoković skupaj pozirala z Novakovo zlato medaljo

Če je Novak Đoković zlato olimpijsko medaljo proslavil s srbskim kolom, pa je njegova žena Jelena možev uspeh obeležila na bolj eleganten način. 38-letnica je na družbenem omrežju delila videoposnetek, na katerem ponosno pokaže Novakovo zlato medaljo, ki visi na stojalu, obdajata pa jo še srebrna in bronasta, oboževalci pa so bili še bolj navdušeni nad družinsko fotografijo, kjer s sinom in hčerko pozirajo z olimpijskim zlatom.