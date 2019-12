Družina Ecclestone po odmevni tatvini uživa v božičnih praznikih

Ecclestonovi letošnje božične praznike preživljajo v luksuznem družinskem resortu v Gstaadu (švicarske Alpe), kjer so posneli nekaj zabavnih, sproščenih in predvsem prazničnih trenutkov. Nahajajo se v 25 milijonov evrov vredni vili Bernieja Ecclestona , imenovani Chalet Bernie oziroma brunarica Bernie.

Zakonca Tamara Ecclestone in Jay Rutland sta se odločila pustiti slabe trenutke v preteklosti in pozabiti na odmevno tatvino, ki je nedavno polnila naslovnice številnih tujih tabloidov. Spomnimo, medtem, ko sta bila Tamara in Jay s hčerko Sophio na poti na Finsko, so lopovi vdrli v njihovo hišo v Kensingtonu in iz nje odnesli nakit v vrednosti približno 60 milijonov evrov. Jay je na svojem Instagram profilu objavil fotografijo z zapisom ''Nikoli si ne pokvari dobrega danes z razmišljanjem o slabem včeraj. Odpusti,''ter dodal, da je družina veliko bolj pomembna od kakršnekoli druge lastnine.