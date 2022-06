Družina Eddieja Van Halena jezna na ustvarjalce dokumentarca o njegovi smrti

31-letni Wolfgang je svoje ogorčenje izrazil na omrežju Twitter, kjer je zapisal: ''Naj se j***** vsi, ki ustvarjajo to oddajo in vsi tisti, ki si jo boste ogledali!'' Dodal je, da se mu zdi naravnost ogabno to, da skušajo glamorizirati smrt, ki je posledica raka: ''Patetično in brezsrčno,'' je bil jasen. Njegova 62-letna mati se je popolnoma strinjala in dodala, da je to resnično nagnusno.

Dokumentarna serija z naslovom Autopsy: The Last Hours Of ... (Obdukcija: Zadnje ure ... , op. a.) pokriva zgodbe smrti svetovno znanih imen, ki so umrle v nekoliko skrivnostnih okoliščinah, njihovo slovo pa je bilo zelo odmevno. Z vsebino epizode, povezane z Van Halenom, se ne strinjajo tudi nekateri od oboževalcev, ki so na Twitterju zapisali številne komentarje in se uprli ogledu dokumentarca. ''Tega ne želim gledati. V tej oddaji ni niti trohice vsebine. Namenjena je zgolj senzacionalizaciji vsega negativnega z namenom zaslužka. To bomo preskočili,'' je zapisal eden od njih.