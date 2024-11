Družina Eve Mendes se je povečala: iz zavetišča so posvojili psička

Zvezdnica mu je izbrala ime Magic, na Instagramu pa je zapisala, da je nad prikupnim psom preprosto navdušena. "Spoznajte najnovejšega člana naše družine ... Magic," je zapisala in dodala: "Vas obveščam še naprej. Nora sem nanj in navdušena, da lahko življenje s psom delim z vami." Kot je še razkrila, je psa posvojila iz neprofitne organizacije, ki rešuje, vzgaja in išče domove za mešane pudlje California Doodle Rescues. Organizacija se zavzema tudi za humano bivanje, kakovostno veterinarsko obravnavo in izobraževanje širše javnosti o skrbi za pse.