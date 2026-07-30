Družina Georga Clooneyja evakuirana s posestva v Franciji

Naravne katastrofe ne prizanašajo niti svetovno znanim obrazom. Velikim gozdnim požarom, ki trenutno pustošijo po jugovzhodni Franciji, se tako nista mogla izogniti niti George Clooney in njegova žena Amal z otrokoma. Družina je bila tako že evakuirana s svojega podeželskega posestva v okolici kraja Brignoles.
Slavna zakonca, ki sta v zadnjih letih svoj mir poiskala prav na francoskem podeželju, sta v čustvenem pismu županu Brignolesa, Didierju Brémondu, izrazila svojo globoko zaskrbljenost glede prihodnosti njunega doma. Par, ki vzgaja devetletna dvojčka Ello in Alexandra, je poudaril, da sta v teh težkih trenutkih njuna varnost in varnost someščanov na prvem mestu, kljub temu da je negotovost glede materialne škode na njuni nepremičnini velika.
V pismu sta zvezdnika obljubila tudi pomoč lokalni skupnosti. "Želiva poudariti, da sva z Amal odločena, da bova ne glede na to, kaj se zgodi najini vasi, ostala del te skupnosti in sodelovala pri njeni obnovi," je igralec zapisal tudi v imenu svoje žene. Po poročanju CNN je bilo v omenjeni regiji evakuiranih okoli 3000 ljudi, v regiji Gironde pa več kot 200.000. Gozdni požari so v letošnjem letu v tem delu Evrope ekstremni, po poročanju tujih medijev pa je površina, ki jo zajema aktivni požar, že presegla štirikratno velikost Pariza.
Zakonca Clooney imata v lasti tudi nepremičnine ob italijanskem jezeru Como, v Angliji in v ameriškem Kentuckyju, vendar je ravno ta francoska kmetija tista, kjer sta načrtovala dolgotrajno vzgojo svojih otrok v bolj mirnem okolju. Življenje v Franciji zanju pomeni odmik od hollywoodskega vrveža. "Uživam, ko vidim svoja otroka pri večerji z odraslimi, brez telefonov ali ostalih elektronskih pripomočkov, saj se morata naučiti tudi pospraviti za sabo," je 65-letnik povedal v enem od intervjujev za Esquire in dodal, da je tudi sam kot otrok živel na kmetiji, a mu to ni bilo všeč. "Želim si, da ju ne obremenjujejo fotografi na vsakem koraku in da se ne primerjata z ostalimi otroki slavnih," je še dejal zvezdnik, ki ga je strah, da otroka v kulturi slave ne bi dobila poštene priložnosti za normalno življenje.
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