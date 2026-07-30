Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Družina Georga Clooneyja evakuirana s posestva v Franciji

Brignoles, 30. 07. 2026 08.54 pred 14 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Amal Clooney and George Clooney

Pred obsežnimi gozdnimi požari, ki trenutno divjajo po Franciji, niso varni niti zvezdniki. V središču naravne katastrofe sta se tako znašla tudi George Clooney in njegova žena Amal z otrokoma. Po poročanju tujih medijev so jih oblasti že evakuirale z njihovega posestva v okolici kraja Brignoles, slavna zakonca pa sta ob tem v javnem pismu županu mesta zapisala, da bosta pomagala pri obnovi soseske po zajezitvi požarov.

Naravne katastrofe ne prizanašajo niti svetovno znanim obrazom. Velikim gozdnim požarom, ki trenutno pustošijo po jugovzhodni Franciji, se tako nista mogla izogniti niti George Clooney in njegova žena Amal z otrokoma. Družina je bila tako že evakuirana s svojega podeželskega posestva v okolici kraja Brignoles.

Družina Clooney je bila evakuirana s svojega podeželskega posestva v Franciji.
Družina Clooney je bila evakuirana s svojega podeželskega posestva v Franciji.
FOTO: Profimedia

Slavna zakonca, ki sta v zadnjih letih svoj mir poiskala prav na francoskem podeželju, sta v čustvenem pismu županu Brignolesa, Didierju Brémondu, izrazila svojo globoko zaskrbljenost glede prihodnosti njunega doma. Par, ki vzgaja devetletna dvojčka Ello in Alexandra, je poudaril, da sta v teh težkih trenutkih njuna varnost in varnost someščanov na prvem mestu, kljub temu da je negotovost glede materialne škode na njuni nepremičnini velika.

Preberi še Nov vročinski val bi lahko še dodatno poslabšal razmere v Franciji in Španiji

V pismu sta zvezdnika obljubila tudi pomoč lokalni skupnosti. "Želiva poudariti, da sva z Amal odločena, da bova ne glede na to, kaj se zgodi najini vasi, ostala del te skupnosti in sodelovala pri njeni obnovi," je igralec zapisal tudi v imenu svoje žene. Po poročanju CNN je bilo v omenjeni regiji evakuiranih okoli 3000 ljudi, v regiji Gironde pa več kot 200.000. Gozdni požari so v letošnjem letu v tem delu Evrope ekstremni, po poročanju tujih medijev pa je površina, ki jo zajema aktivni požar, že presegla štirikratno velikost Pariza.

Preberi še Clooneyjevi prejeli francosko državljanstvo: otroka vzgajata na kmetiji

Zakonca Clooney imata v lasti tudi nepremičnine ob italijanskem jezeru Como, v Angliji in v ameriškem Kentuckyju, vendar je ravno ta francoska kmetija tista, kjer sta načrtovala dolgotrajno vzgojo svojih otrok v bolj mirnem okolju. Življenje v Franciji zanju pomeni odmik od hollywoodskega vrveža. "Uživam, ko vidim svoja otroka pri večerji z odraslimi, brez telefonov ali ostalih elektronskih pripomočkov, saj se morata naučiti tudi pospraviti za sabo," je 65-letnik povedal v enem od intervjujev za Esquire in dodal, da je tudi sam kot otrok živel na kmetiji, a mu to ni bilo všeč. "Želim si, da ju ne obremenjujejo fotografi na vsakem koraku in da se ne primerjata z ostalimi otroki slavnih," je še dejal zvezdnik, ki ga je strah, da otroka v kulturi slave ne bi dobila poštene priložnosti za normalno življenje.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
George Clooney Amal Clooney Francija požari evakuacija Brignoles posestvo

Pevec in igralec Jared Leto zanika obtožbe spolnih zlorab

24ur.com Tri slovenske družine v Sudanu niso zaprosile za evakuacijo
24ur.com V Lepeni evakuirali skupino otrok: 'Razmere niso primerne za bivanje v naravi'
24ur.com V Toskani zaradi požara evakuirali več tisoč ljudi
24ur.com Iz poplavljenega vozila rešili osebo, voda odnesla krave
Zadovoljna.si Meghan in Harry pomagata tistim, ki so morali zapustiti svoj dom
24ur.com V Celju evakuirali več kot 4000 ljudi, v Laškem takšnega pretoka ne pomnijo
Dominvrt.si Čeprav je kot otrok to sovražil, želi, da njegova otroka odraščata v vaškem okolju
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kovanec
30. 07. 2026 09.09
A da bosta pomagala?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Italijanski otok, ki ga množice še niso odkrile
Italijanski otok, ki ga množice še niso odkrile
vizita
Portal
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
cekin
Portal
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Prihaja njen 60. rojstni dan, a igralka še vedno buri domišljijo
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Presenetite goste piknika s hitro sladico, pripravljeno na žaru
Presenetite goste piknika s hitro sladico, pripravljeno na žaru
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820