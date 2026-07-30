Družina Georga Clooneyja evakuirana s posestva v Franciji

Naravne katastrofe ne prizanašajo niti svetovno znanim obrazom. Velikim gozdnim požarom, ki trenutno pustošijo po jugovzhodni Franciji, se tako nista mogla izogniti niti George Clooney in njegova žena Amal z otrokoma. Družina je bila tako že evakuirana s svojega podeželskega posestva v okolici kraja Brignoles.

Družina Clooney je bila evakuirana s svojega podeželskega posestva v Franciji. FOTO: Profimedia

Slavna zakonca, ki sta v zadnjih letih svoj mir poiskala prav na francoskem podeželju, sta v čustvenem pismu županu Brignolesa, Didierju Brémondu, izrazila svojo globoko zaskrbljenost glede prihodnosti njunega doma. Par, ki vzgaja devetletna dvojčka Ello in Alexandra, je poudaril, da sta v teh težkih trenutkih njuna varnost in varnost someščanov na prvem mestu, kljub temu da je negotovost glede materialne škode na njuni nepremičnini velika.

V pismu sta zvezdnika obljubila tudi pomoč lokalni skupnosti. "Želiva poudariti, da sva z Amal odločena, da bova ne glede na to, kaj se zgodi najini vasi, ostala del te skupnosti in sodelovala pri njeni obnovi," je igralec zapisal tudi v imenu svoje žene. Po poročanju CNN je bilo v omenjeni regiji evakuiranih okoli 3000 ljudi, v regiji Gironde pa več kot 200.000. Gozdni požari so v letošnjem letu v tem delu Evrope ekstremni, po poročanju tujih medijev pa je površina, ki jo zajema aktivni požar, že presegla štirikratno velikost Pariza.