Družina Gisele Bündchen zaskrbljena zaradi njene poroke s trenerjem jiu-jitsa

Družina manekenke Gisele Bündchen je zaskrbljena zaradi njene poroke s trenerjem jiu-jitsa in očetom najmlajšega od njenih otrok, Joaquimom Valentejem , saj zvezdnica po njihovem mnenju ni dobro premislila o izhodni strategiji, če bi se tudi ta zveza končala z razvezo. Premoženje 45-letnice je namreč vredno milijone, Valente pa je po mnenju njene družine le reven trener borilnih veščin.

"Družina jo je posvarila, da je napaka, da se ona, ki ima na računu milijone, poroči z moškim, ki ima le nekaj centov," je za Page Six povedal vir blizu manekenke. Čeprav je Valente uspešen poslovnež, ki z brati v Miamiju vodi vadbeni center, v katerega so včlanjeni številni zvezdniki, pa njegovo premoženje zdaleč ne dosega manekenkinega. Brazilka je bila večkrat najvišje na lestvici najbolje plačanih v svojem poklicu, njeno premoženje pa je ocenjeno na približno 340 milijonov evrov.

"Svetovali so ji, naj živi z njim, a on je pritiskal nanjo, sama pa je zelo tradicionalna ženska, ki ima z njim otroka, zato je pristala na poroko," je še razkril vir. Manekenka in trener, ki sta se februarja razveselila sina, naj bi pred oltar stopila novembra, slovesnost pa je bila v najožjem krogu na domačem vrtu.