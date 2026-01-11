Naslovnica
Tuja scena

Družina Gisele Bündchen zaskrbljena zaradi njene poroke s trenerjem jiu-jitsa

Miami, 11. 01. 2026 12.12 pred 56 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Gisele Bundchen

Decembra je v javnost prišla novica, da je skrivaj še drugič pred oltar stopila brazilska manekenka Gisele Bündchen. Ta je večno zvestobo obljubila trenerju jiu-jitsa in očetu njenega najmlajšega otroka, nad to odločitvijo pa naj ne bi bila navdušena njena družina, ki jo skrbi, da je zvezdnica naredila nepremišljen korak v življenju.

Družina manekenke Gisele Bündchen je zaskrbljena zaradi njene poroke s trenerjem jiu-jitsa in očetom najmlajšega od njenih otrok, Joaquimom Valentejem, saj zvezdnica po njihovem mnenju ni dobro premislila o izhodni strategiji, če bi se tudi ta zveza končala z razvezo. Premoženje 45-letnice je namreč vredno milijone, Valente pa je po mnenju njene družine le reven trener borilnih veščin.

Gisele Bündchen in Joaquim Valente sta skrivaj stopila pred oltar novembra 2025.
Gisele Bündchen in Joaquim Valente sta skrivaj stopila pred oltar novembra 2025.
FOTO: Profimedia

"Družina jo je posvarila, da je napaka, da se ona, ki ima na računu milijone, poroči z moškim, ki ima le nekaj centov," je za Page Six povedal vir blizu manekenke. Čeprav je Valente uspešen poslovnež, ki z brati v Miamiju vodi vadbeni center, v katerega so včlanjeni številni zvezdniki, pa njegovo premoženje zdaleč ne dosega manekenkinega. Brazilka je bila večkrat najvišje na lestvici najbolje plačanih v svojem poklicu, njeno premoženje pa je ocenjeno na približno 340 milijonov evrov.

"Svetovali so ji, naj živi z njim, a on je pritiskal nanjo, sama pa je zelo tradicionalna ženska, ki ima z njim otroka, zato je pristala na poroko," je še razkril vir. Manekenka in trener, ki sta se februarja razveselila sina, naj bi pred oltar stopila novembra, slovesnost pa je bila v najožjem krogu na domačem vrtu.

Preberi še Manekenka Gisele Bündchen skrivaj pred oltar s trenerjem jiu-jitsa

Kljub temu da naj bi zakonca podpisala predporočno pogodbo, pa se ta njeni družini ne zdi zadostna zaščita. "Predporočna pogodba ima nekaj lukenj, ki bi, v primeru ločitve, vodila do finančne poravnave," je povedal dobroobveščeni vir.

Gisele je leta 2000 podpisala najdonosnejšo manekensko pogodbo v zgodovini poklica, ki je znašala 21,5 milijona evrov, za petletno sodelovanje s podjetjem Victoria's Secret. Poleg tega je bila del kampanj vodilnih modnih hiš, imela pa je tudi lastniški delež linij kopalk in sandalov.

gisele bundchen poroka trener družina predporočna pogodba manekenka

