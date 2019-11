Družina Harryja Mortona razkrivala vzrok smrti 38-letnika

Harryja Mortona, poslovneža, so v medijih povezovali s številnimi hollywoodskimi zvezdami, med drugim tudi z Britney Spears, Demi Moore, Lindsay Lohan, Jennifer Aniston in Paris Hilton. Ustanovitelja priljubljene gostinske verige Pink Taco je na domu našel brat, star je bil 38 let.

Ameriška spletna stran TMZ je zapisala, da se je javila užaloščena družina in pojasnila vzrok smrti. Po opravljeni obdukciji so odkrili, da je poslovnež zaradi blokad v arterijah utrpel srčni infarkt. V poročilu je bilo zapisano tudi, da je Harry trpel za koronarno arterijsko boleznijo in imel rahlo povečano srce. Družina je vprašala za mnenje še enega zdravnika, ki je prav tako potrdil, da je Harry imel kalcifikacijo (pokostenevanja vezivnega tkiva) na treh glavnih arterijah, kar je povzročilo nenadni srčni zastoj.