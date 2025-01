Družina Hugha Granta zvezdnika ne pusti v kuhinjo: Dvakrat sem jih zastrupil

Kljub polomiji s piščancem pa je igralec dodal, da še kar naprej peče na žaru in kupuje opremo za letno kuhinjo in žar, za zimske mesece pa si je priskrbel celotno kolekcijo dragih loncev in posod, čeprav ga njegovi otroci neprestano prosijo, naj si omisli drugačen hobi in se izogiba kuhinje.