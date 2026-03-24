Družina Jasona Momoe se je zaradi poplav na Havajih morala evakuirati

Jason Momoa in njegova družina so se morali evakuirati iz svojega doma v Oahu na Havajih, potem ko je mesto zajelo hudo neurje. Igralec je na družbenem omrežju delil video, v katerem je oboževalcem sporočil, da so z družino na varnem, dom pa so zapustili, ko je zmanjkalo elektrike, je še razkril.
"Za zdaj smo na varnem, a je veliko ljudi, ki niso, zato jim pošiljamo svojo ljubezen. North Shore je trenutno precej razdejana, zato upam, da so vsi na varnem, se še umikajo, skupaj pa bomo morali ugotoviti, kako si lahko pomagamo. Ostanite na varnem," je na posnetku dejal zvezdnik.
Momoa je pozneje objavil video, na katerem je pokazal, kakšno razdejanje je za seboj pustilo neurje, ki je prineslo tudi poplave, veter pa je podiral drevje. Zvezdnik se je po umiritvi razmer skupaj z dekletom Adrio Arjona vrnil domov, organiziral pa je tudi razdeljevanje toplih obrokov ljudem, ki jih je neurje najbolj prizadelo.
"Minuli tedni so bili težki. Nevihte, poplave in nenehno deževje, ki je zajelo Oahu, so prizadele številne ljudi, še posebej tiste, ki so se že pred tem soočali s težkimi bivalnimi razmerami. Najtežje je, ko opazujem družine, ki so se morale razseliti, skupnosti, ki jim ni lahko, in naše sosede, ki so ostali brez domov," je na Havajih rojeni igralec zapisal na družbenem omrežju in dodal, da je v minulih dneh skušal pomagati, koliko je le lahko.
Havaje so neurja s poplavami zajela 20. marca, na tisoče ljudi pa se je bilo primoranih evakuirati. Neprevozne so bile tudi številne ceste. Guverner Josh Green je na družbenem omrežju zapisal, da za zdaj smrtnih žrtev ni bilo, nekaj ljudi pa je bilo resno poškodovanih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.