Tuja scena

Družina Jasona Momoe se je zaradi poplav na Havajih morala evakuirati

Havaji, 24. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jason Momoa

Igralec Jason Momoa je na družbenem omrežju sporočil, da se je morala njegova družina zaradi poplav, ki jih je povzročilo hudo neurje na Havajih, umakniti na varno. Zvezdnik franšize Aquaman je v videu, ki ga je delil s sledilci, sporočil, da je na varnem, pokazal pa je tudi razdejanje, ki ga je povzročila ujma.

Jason Momoa in njegova družina so se morali evakuirati iz svojega doma v Oahu na Havajih, potem ko je mesto zajelo hudo neurje. Igralec je na družbenem omrežju delil video, v katerem je oboževalcem sporočil, da so z družino na varnem, dom pa so zapustili, ko je zmanjkalo elektrike, je še razkril.

"Za zdaj smo na varnem, a je veliko ljudi, ki niso, zato jim pošiljamo svojo ljubezen. North Shore je trenutno precej razdejana, zato upam, da so vsi na varnem, se še umikajo, skupaj pa bomo morali ugotoviti, kako si lahko pomagamo. Ostanite na varnem," je na posnetku dejal zvezdnik.

Momoa je pozneje objavil video, na katerem je pokazal, kakšno razdejanje je za seboj pustilo neurje, ki je prineslo tudi poplave, veter pa je podiral drevje. Zvezdnik se je po umiritvi razmer skupaj z dekletom Adrio Arjona vrnil domov, organiziral pa je tudi razdeljevanje toplih obrokov ljudem, ki jih je neurje najbolj prizadelo.

"Minuli tedni so bili težki. Nevihte, poplave in nenehno deževje, ki je zajelo Oahu, so prizadele številne ljudi, še posebej tiste, ki so se že pred tem soočali s težkimi bivalnimi razmerami. Najtežje je, ko opazujem družine, ki so se morale razseliti, skupnosti, ki jim ni lahko, in naše sosede, ki so ostali brez domov," je na Havajih rojeni igralec zapisal na družbenem omrežju in dodal, da je v minulih dneh skušal pomagati, koliko je le lahko.

Havaje so neurja s poplavami zajela 20. marca, na tisoče ljudi pa se je bilo primoranih evakuirati. Neprevozne so bile tudi številne ceste. Guverner Josh Green je na družbenem omrežju zapisal, da za zdaj smrtnih žrtev ni bilo, nekaj ljudi pa je bilo resno poškodovanih.

Razlagalnik

Jason Momoa je ameriški igralec in model, ki je zaslovel z vlogo Khal Droga v seriji Game of Thrones. Širše je znan tudi po vlogi Aquamana v filmskem vesolju DC Comics. Momoa je rojen na Havajih in je znan po svoji fizični postavi ter vlogah akcijskih junakov.

Havaji so ameriška zvezna država, ki jo sestavlja arhipelag vulkanskih otokov sredi Tihega oceana. Znani so po svoji tropski lepoti, plažah, surfanju in bogati polinezijski kulturi. Njihova edinstvena geografska lega jih dela nagnjene k naravnim pojavom, kot so potresi, vulkanski izbruhi in občasna huda neurja s poplavami, zlasti v obalnih in nižje ležečih območjih.

Guverner je najvišji izvršni uradnik v ameriški zvezni državi. Odgovoren je za vodenje izvršne veje oblasti zvezne države, vključno z nadzorom nad državnimi agencijami, predlaganjem in podpisovanjem zakonodaje ter poveljevanjem nacionalni gardi države. V primeru naravnih nesreč, kot so poplave ali orkani, guverner pogosto razglasi izredne razmere, kar omogoči hitrejše ukrepanje in dodelitev sredstev za pomoč.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
jason momoa družina evakuacija havaji neurje poplave

