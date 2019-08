Družina Kardashian-Jenner brez filtra: od strij do aken

Odmevna družina Kardashian-Jenner je med drugim prepoznavna tudi po objavljanju svojih popolnih fotografij na družbenih omrežjih. Na njih imajo dekleta na videz popolno kožo, vedno urejene pričeske, njihove postave pa zeleno barvajo obraz marsikoga. Kljub temu pa slavne sestre in njihova mama vsake toliko časa rade razgalijo svoje nepopolnosti in tako svoje oboževalce opomnijo, da so tudi one le ljudje.

Nedavno je Kourtney Kardashian na Instagram profilu svoje spletne strani delila fotografijo, na kateri je oblečena v kopalke in so zato vidne njene strije. 40-letna mama treh otrok je s to gesto požela navdušenje mnogih, ki njene odločitve o objavi takšne fotografije niso mogli prehvaliti v komentarjih. "Hvala, ker nisi skrila svojih strij," je zapisal eden od oboževalcev, Kourtney pa mu je odgovorila: "Rada imam moje majhne črtice."