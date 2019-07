Družina Kardashian jo je končno sprejela

Najstarejša izmed sester Kardashian-Jenner, Kourtney Kardashian, je bila še pred meseci v ne ravno najlepšem odnosu s Sofio Richie, novo partnerico svojega bivšega, Scotta Disicka. Po besedah virov naj bi razvpita družina zdaj končno sprejela dejstvo, da 20-letnica dobro vpliva na nekoč od iger na srečo in alkohola odvisnega Scotta Disicka.

Dobri dve leti sta minili, odkar sta se po večletnem razmerju in treh skupnih otrocih razšla Kourtney Kardashianin Scott Disick. Njuni odločitvi o razhodu so botrovali čedalje bolj pogosti prepiri, ki so v večini primerov izhajali iz Kourtneyjinega nezadovoljstva nad Disickovim življenjskim slogom: kljub očetovstvu se namreč ni odpovedal igram na srečo in razvratnim zabavam, na katerih ni manjkalo droge in alkohola. Po njunem razhodu so oboževalci klana Kardashian mislili in potihem gojili upe, da bosta v kratkem obudila razmerje, a se to ni zgodilo.

Najstarejša Kardashianka, Kourtney Kardashian FOTO: Profimedia

Scott je srečo našel ob 20-letni Sofii Richie, hčerki svetovno znanega glasbenika Lionela Richieja. Slednji ni bil najbolj navdušen nad hčerkinim novim izbrancem, nezadovoljstvo pa je na različne, večinoma subtilne načine, kazala tudi družina Kardashian s Kourtney na čelu. Ko se je izkazalo, da je začetna romanca med 36-letnim Disickom in njegovo 16 let mlajšo partnerico prerasla v nekaj globljega, je namreč Sofia stopila tudi v vlogo mačehe Scottovim in Kourtneyjinim otrokom. Ti zaradi deljenega skrbništva preživljajo nekaj časa tudi pri očetu.

Sofia Richie na sprehodu s Scottom in njegovima otrokoma FOTO: Profimedia

Najstarejša izmed sester Kardashian je večkrat izrazila dvom, ali bo Richiejeva lahko dobra 'mačeha' njenim otrokom, odnosi med njo in njenim bivšim ter njegovo novo izbranko pa so bili pogosto precej napeti. Pred meseci so se vsi trije skupaj sestali na večerji, da bi poskusili premostiti vsa nestrinjanja in to jim je zdaj, po poročanju tujih virov, tudi uspelo. Sofio naj bi družina Kardashian vzela za svojo in se sprijaznila z dejstvom, da je odnos med njo in Scottom precej resen. Viri blizu razvpitemu klanu so za tuje medije dejali, da so Kardashian-Jennerjevi spoznali, da 20-letnica na nekdanjega odvisnika od iger na srečo in alkohola zelo dobro vpliva in da je zaradi tega boljša oseba in boljši oče svojim otrokom.

Družina Kardashian jo je vzela za svojo FOTO: Profimedia