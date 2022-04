Družina Kardashian na sodišču proti bivši svakinji Blac Chyni

Sestre Kardashian so v tožbi proti bivši svakinji Blac Chyni dočakale dan obravnave na sodišču. Zvezdnice so se v sodni dvorani pojavile na dan, ko se je za sodni proces izbirala porota, ki bo na koncu odločila, kdo bo slavil zmago.

Kim in Khloe Kardashian ter Kylie in Kris Jenner so se nedavno zglasile na sodišču, kjer so zastopale družino Kardashian v tožbi proti bivši svakinji, snahi in partnerici Roba Kardashiana, ki pa se na sodišču ni pojavil. Legalna bitka, ki poteka že od leta 2017, je na sodišče pripeljala tudi Blac Chyno, rojeno Angelo White. Ta je proti družini, ki jo toži zaradi nasilnega obnašanja, prav tako vložila tožbo zaradi vpletanja v njene posle in omadeževanje njenega imena.

icon-expand Sestre Kardashian na sodišču. FOTO: Profimedia

Povod za spor med družino in Chyno je bila prekinitev resničnestnega šova Rob & Chyna, v katerem lahko so gledalci spremljali burno razmerje med vplivnico in bratom resničnostnih zvezdnic. Prekinitev, za katero Chyna trdi, da je bila posledica vpletanja sester Kardashian v programske odločitve televizije E!, se je sicer zgodila v času, ko sta Rob in vplivnica zaradi javnega spora, v katerem je Kardashian na spletu objavil gole fotografije partnerice, prekinila razmerje. Tožba proti tožbi Chyna, ki zaradi zgoraj omenjenih razlogov od Kardashianovih zahteva slabih 93 milijonov evrov povračila škode, je družini očitno stopila na prste. Ta ji namreč tožbo vrača, v njej pa navaja, da je bila vplivnica nasilna do njihovega brata in sina Roba. "Ko je (družina Kardashian, op. a.) poskrbela za ukinitev mojega šova, ki je takrat kraljeval na vrhu lestvice ogledov, s tem ni škodila samo meni, ampak tudi mojima otrokoma," je pred časom dejala Chyna, ki ima poleg sina Kinga Caira iz preteklega razmerja z raperjem Tygo tudi hčerko Dream, ki je plod ljubezni med njo in bratom sester Kardashian. "Hvaležna sem, da bo porota končno spoznala resnico, ki se je dogajala za zaprtimi vrati. Da bo spoznala vse izrečene laži in nastalo škodo."

icon-expand Blac Chyna na sodišču. FOTO: Profimedia