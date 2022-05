Družina Kardashian proti Blac Chyni slavila zmago na sodišču

Kardashianove, ki so bile tekom sodnega procesa prisotne v sodni dvorani, so sicer branje razsodbe zamudile zaradi newyorškega Met Gala dogodka, kar pa ni veljalo za Blac Chyno, ki po poročanju očividcev ob razkritju, da sojenja ni dobila, ni imela vidne reakcije.

Porota je ugotovila, da kljub temu, da je družina Kardashian pogosto ravnala v slabi veri ter da je producentom šova Rob&Chyna neupravičeno povedala, da je Chyna fizično zlorabljala njihovega brata in sina Roba Kardashiana , to vseeno ni predstavljalo ključnega vpliva na usodo šova. Ta ugotovitev tako pomeni ničelno finančno poravnavo za 33-letnico.

Med sojenjem so nevpletenost družine v usodo šova Rob&Chyna potrdili tudi odgovorni pri televizijski mreži E!, ki so dejali, da se je šov končal takrat, ko se je končalo razmerje med Chyno in Robom in ne zaradi vpletanja družine, ki pa je bila ob novici, da šov ne bo prejel druge sezone, zadovoljna. Odvetnica Blac Chyne je po zaključku sodnega procesa že najavila, da se bo na odločitev pritožila. Družina Kardashian se do tega trenutka na zmago na sodišču ni javno odzvala.