Družina Kardashian, v preteklosti Kardaschoffs, po prerokovem svarilu ubežala genocidu

S predsednikovo družino in armenskimi visokimi funkcionarji sta večerjali dan potem, ko sta se v armenski prestolnici Jerevan ob obletnici armenskega genocida poklonili več kot milijonu in pol žrtev. V izbrani družbi je bil prisoten tudi z emmyjem nominiran filmski producent Eric Esrailian . Sestrski obisk Armenije je bil s predsednikove strani dobro sprejet, na svojem uradnem Instagram profilu pa je delil fotografijo skupnega druženja s pripisom:''Kim in Kourtney sta povedali, da sta ob obisku Armenije prejeli veliko pozitivne energije.''

Kim in Kourtney sta v Armenijo prispeli s Kourtneyjinimi otroki – z najstarejšima izmed trojice, Masonom in Penelope, pa sta se odpravili do spominskega kompleksa armenskega genocida Tsitsernakaberd v Jerevanu.

Kompleks je bil zgrajen leta 1967, njegova posebnost pa je 'večni plamen', posvečen vsem armenskim žrtvam. Okoli gorečega plamena je postavljenih 12 plošč, ki simbolično ponazarjajo 12 izgubljenih provinc v Turčiji.

Armenski genocid

Leta 1915 je v Armeniji umrlo približno milijon in pol Armencev, ki so bili usmrčeni s strani turških oblasti. Spor med obema narodoma je dosegel nove skrajnosti kmalu po razpadu Otomanskega cesarstva, že na začetku prve svetovne vojne pa je postalo jasno, da zamer ne bodo uspeli odpraviti po mirni poti.

Potem, ko je Otomansko cesarstvo leta 1914 stopilo na stran Nemčije in Avstroogrske, so armenske oblasti sklepale, da Turki podpirajo ruske sovražne sile. 24. aprila 1915 je bilo na tisoče oboroženih Armencev osumljenih ekstremnega nacionalizma in razpihovanja sovraštva zoper turških oblasti. Poseben zakon je maja istega leta odobril deportacijo 'sovražno nastrojenih Armencev', ki so bili zaradi zadev notranje varnosti označeni kot 'notranji sovražniki' oziroma sovražniki Otomanskega cesarstva, zato so bili izgnani v mezopotamsko puščavo. Veliko število armenskih upornikov je bilo na poti do puščave ubitih, številni pa so umrli v taboriščih. Po nekaterih dostopnih podatkih naj bi bilo več sto Armencev živih zakopanih, sežganih, zastrupljenih in utopljenih, številni pa so bili izstradani do smrti. Turčija še vedno zavrača uporabo termina 'genocid' in zatrjuje, da so bile smrtne žrtve na obeh straneh, število armenskih žrtev pa naj bi bilo prirejeno.

Povezava Kardashianovih z Armenijo

Pokojni Robert Kardashian, oče resničnostnih zvezdnikov Roba ml., Kim, Kourtney in Khloe, je bil Američan armenskih korenin (tretja generacija). Kardashian je bil po poklicu odvetnik, ki je leta 2003, le osem tednov po postavljeni diagnozi raka požiralnika, umrl. Svojo ljubezen do armenske domovine in zgodovine je še pred smrtjo prenesel na svoje otroke, ki so javno izpostavili svojo armensko dediščino. Robertovi predniki so v začetku 20. stoletja ubežali armenskemu genocidu, družinska zgodba pa omenja preroka, ki naj bi jih posvaril pred bližajočo se vojno in jim svetoval selitev v Združene države Amerike. Družina, ki je v tistem času nosila priimek Kardaschoffs, se je iz domače vasi Karakale odpravila v nemška pristanišča. Od tam so s potniškimi plovili SS Brandenberg in SS Koln odpluli v Ameriko.