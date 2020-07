Družina Kojić žaluje, Severina se zabava v Splitu

Družina Kojić, 59-letni Dragan Kojić Keba in njegova ženaOlja ter 32-letni sin Igor, Severinin mož, so se udeležili pogreba Rajka Kojića. Na pogrebni slovesnosti pa je manjkala 48-letna hrvaška pevka Severina. Zanimivo je, da je Rajko prišel na Severinino in Igorjevo poroko v Beograd leta 2015.

Minulo nedeljo je Severina uživala v Splitu na Rivi. Na družbenem omrežju je celo objavila fotografijo, na kateri pozira s prijateljico. Na Instagramovi zgodbi je objavila fotografijo, na kateri so se ji pridružile tri prijateljice ter pospremila z besedami ''Seks in mesto po splitsko'', s čimer je seveda ciljala na legendarno serijo Seks v mesu (Sex and the City). Medtem ko se je ona zabavala, je njen mož Igor bil na družinskem pogrebu, poroča hrvaški portal 24 sata.