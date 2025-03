Družina Liama Payna: Zaradi nenehne pozornosti medijev smo še bolj trpeli

Zvezdnik skupine One Direction je umrl oktobra lani po padcu z balkona v hotelu v Buenos Airesu, glavnem mestu Argentine. Bil je star 31 let. Izjava družine je prišla po tem, ko so argentinske oblasti umaknile obtožbe umora zoper enega od njegovih prijateljev Rogelia Rogerja Noresa in dva člana osebja v hotelu. Dva druga moška se še vedno soočata z obtožbami oskrbe Payna z mamili v noči, ki se je zanj končala tragično.

Pokojnemu zvezdniku so se poklonili tudi na podelitvi nagrad Brit, ki jo je vodil Jack Whitehall, eden od Paynovih prijateljev."Toliko je dosegel v kratkem času, kar je bil na tej zemlji, in ni bil le izjemno nadarjen glasbenik, ampak neverjetno prijazna duša, ki se je dotaknila življenj vsakogar, s katerim je prišel v stik," je dejal komik in dodal: "Tu pri Britsih imamo toliko čudovitih spominov na Liama, zato nocoj praznujemo njegovo zapuščino in se oziramo nazaj ter se spominjamo izjemnega Liama Payna."

V svoji izjavi je zvezdnikova družina prav tako dejala, da se je pridružila praznovanju njegovega življenja in priznala, da jih je izguba resnično prizadela. "Liamova smrt je bila neizrekljiva tragedija. To je čas ogromne žalosti in bolečine za tiste, ki so ga poznali in ljubili. Liam bi moral imeti pred seboj dolgo življenje. Namesto tega je Bear izgubil očeta, Geoff in Karen sta izgubila sina, Ruth in Nicola sta izgubili brata in vsi Liamovi prijatelji in oboževalci so izgubili nekoga, ki jim je bil zelo drag."