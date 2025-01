Družina Mandy Moore med požarom zavetje našla pri igralki Hilary Duff

OGLAS

Družina Mandy Moore je ena izmed žrtev, saj je zaradi gozdnih požarov v Kaliforniji izgubila skoraj vse. Igralka je pred dnevi v čustveni objavi razkrila, da jim je pogorel velik del njihovega doma. Filmska igralka je skupaj z možem Taylorjem Goldsmithom in tremi otroki zavetje našla pri prijateljici in igralski kolegici Hilary Duff. To je v čustveni objavi razkril Mandyjin svak, ki mu je prav tako pogorel dom, vendar je hvaležen, saj je Hilary s svojim možem Matthewom Koma zagnala kampanjo GoFundMe, kjer so za njegovo družino zbrali že več kot 200 tisoč evrov.

Mandy Moore in Hilary Duff. FOTO: Profimedia icon-expand

"Prevzemajo nas čustva. Toda tisto, kar je enako osupljivo, je količina ljubezni in radodarnosti, ki smo je deležni. Naša draga prijatelja Matthew Koma in Hilary Duff sta menila, da je pametno ustanoviti GoFundMe za nas, da bi nam lahko pomagali pri vsem, kar bo sledilo. Da ne omenjam, da sta odprla vrata družini mojega brata. Poskrbeli so za mojo celotno družino od trenutka, ko se je vse to začelo. Nikoli se jima ne bom mogel dovolj zahvaliti. To je najbolj prijazno dejanje, ki ga lahko človek naredi za drugega. Sta najlepša, najbolj nesebična človeka, kar smo jih kadar koli spoznali," je dejal Griffin Goldsmith, svak Mandy Moore. Bobnar, ki ima s svojim bratom Taylorjem glasbeno skupino, se je v objavi zahvalil vsem donatorjem in dejal, da so mu spremenili pogled na prihodnost v Los Angelesu ter mu vlili upanje.

Griffin Goldsmith in Kit Goldsmith. FOTO: Profimedia icon-expand