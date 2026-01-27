Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Družina Micka Jaggerja prosi za pomoč pri iskanju vnukinjinega partnerja

London, 27. 01. 2026 16.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Alexander Key

Družina rokerja Micka Jaggerja obupano išče pogrešanega dolgoletnega partnerja pevčeve vnukinje Assisi Jackson. Alexander Key je pred dnevi izginil neznano kam v Veliki Britaniji, je sporočila policija iz Devona in Cornwalla.

Vnukinja Micka Jaggerja je obupana, saj je pred dnevi neznano kam izginil njen dolgoletni partner Alexander Key. Assisi Jackson je hči Jaggerjeve hčerke Jade Jagger. Kuharskega mojstra, ki ima s 33-letno partnerko dva otroka, so nazadnje videli v bližnjem lokalu, kjer se ni družil z nikomer.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

37-letnik se je, sodeč po posnetkih nadzornih kamer, v lokalu zadrževal približno eno uro, nato pa z rokami v žepih odkorakal neznano kam. Oblečen je bil v rdeč karirast jopič s črno kapuco, modre kavbojke in bele superge. Policija je sporočilo o pogrešanem z njegovim opisom objavila tudi na družbenem omrežju.

Mick Jagger s hčerko Jade Jagger.
Mick Jagger s hčerko Jade Jagger.
FOTO: Profimedia

Da je Key izginil, so na družbenem omrežju objavili tudi v lokalu, kjer je bil zadnjič viden, v zapisu pa dodali, da je družina zelo zaskrbljena zanj. Objavo je delila tudi 54-letna Jaggerjeva hči Jade.

mick jagger vnukinja hči jade jagger partner pogrešana oseba

Neprevidna Lauren Sanchez Bezos pozdravila oboževalce in skoraj padla

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Modrijani razkrivajo: Kaj pripravljajo za letošnjo Noč Modrijanov?
Ugotovi, kdo je kriv za napako v finančnem poročilu
Ugotovi, kdo je kriv za napako v finančnem poročilu
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
vizita
Portal
Resna diagnoza ne prinaša le zdravstvenih posledic
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
moskisvet
Portal
Mislili so, da poljublja svojo hčerko
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469