Družina Micka Jaggerja prosi za pomoč pri iskanju vnukinjinega partnerja

Vnukinja Micka Jaggerja je obupana, saj je pred dnevi neznano kam izginil njen dolgoletni partner Alexander Key. Assisi Jackson je hči Jaggerjeve hčerke Jade Jagger. Kuharskega mojstra, ki ima s 33-letno partnerko dva otroka, so nazadnje videli v bližnjem lokalu, kjer se ni družil z nikomer.
37-letnik se je, sodeč po posnetkih nadzornih kamer, v lokalu zadrževal približno eno uro, nato pa z rokami v žepih odkorakal neznano kam. Oblečen je bil v rdeč karirast jopič s črno kapuco, modre kavbojke in bele superge. Policija je sporočilo o pogrešanem z njegovim opisom objavila tudi na družbenem omrežju.
Da je Key izginil, so na družbenem omrežju objavili tudi v lokalu, kjer je bil zadnjič viden, v zapisu pa dodali, da je družina zelo zaskrbljena zanj. Objavo je delila tudi 54-letna Jaggerjeva hči Jade.
