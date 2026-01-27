Družina Micka Jaggerja prosi za pomoč pri iskanju vnukinjinega partnerja

Vnukinja Micka Jaggerja je obupana, saj je pred dnevi neznano kam izginil njen dolgoletni partner Alexander Key. Assisi Jackson je hči Jaggerjeve hčerke Jade Jagger. Kuharskega mojstra, ki ima s 33-letno partnerko dva otroka, so nazadnje videli v bližnjem lokalu, kjer se ni družil z nikomer.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

37-letnik se je, sodeč po posnetkih nadzornih kamer, v lokalu zadrževal približno eno uro, nato pa z rokami v žepih odkorakal neznano kam. Oblečen je bil v rdeč karirast jopič s črno kapuco, modre kavbojke in bele superge. Policija je sporočilo o pogrešanem z njegovim opisom objavila tudi na družbenem omrežju.

Mick Jagger s hčerko Jade Jagger. FOTO: Profimedia