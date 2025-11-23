Družina miss Jamajke: Stanje po padcu z odra je slabše od pričakovanj

Letošnje tekmovanje za Miss Universe je poskrbelo za obilico škandalov, med njimi pa ni manjkalo niti viralnih trenutkov. Med njimi je bil padec miss Jamajke, Gabrielle Henry , z odra med sprehodom v večerni obleki.

Po neljubem dogodku, ko so morali Henry odnesti z nosili, je še vedno v bolnišnici na Tajskem. "Gabby ni v tako dobrem stanju, kot smo upali, vendar jo v bolnišnici še naprej ustrezno zdravijo," je sporočila družina. Na oddelku za intenzivno nego bo ostala še vsaj sedem dni, piše v izjavi.

"Spoštljivo prosimo javnost in uporabnike družbenih omrežij, da se izogibajo deljenju negativnih komentarjev, napačnih informacij ali špekulacij, ki bi lahko povzročile dodatno stisko družini. Naša glavna pozornost ostaja usmerjena v Gabriellino okrevanje in dobro počutje njenih najbližjih," so še zapisali v izjavi. Po padcu so sporočili, da njeno življenje sicer ni ogroženo.