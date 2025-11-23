Svetli način
Družina miss Jamajke: Stanje po padcu z odra je slabše od pričakovanj

Bangkok, 23. 11. 2025 11.56 | Posodobljeno pred 4 minutami

R. M.
Stanje miss Jamajke je po padcu z odra slabše od pričakovanj, je sporočila njena družina. Zaradi tega še naprej ostaja na intenzivni negi v tajski bolnišnici. Uporabnike družbenih omrežij so prosili, naj se izogibajo deljenju negativnih komentarjev.

Letošnje tekmovanje za Miss Universe je poskrbelo za obilico škandalov, med njimi pa ni manjkalo niti viralnih trenutkov. Med njimi je bil padec miss Jamajke, Gabrielle Henry, z odra med sprehodom v večerni obleki.

Po neljubem dogodku, ko so morali Henry odnesti z nosili, je še vedno v bolnišnici na Tajskem. "Gabby ni v tako dobrem stanju, kot smo upali, vendar jo v bolnišnici še naprej ustrezno zdravijo," je sporočila družina. Na oddelku za intenzivno nego bo ostala še vsaj sedem dni, piše v izjavi.

"Spoštljivo prosimo javnost in uporabnike družbenih omrežij, da se izogibajo deljenju negativnih komentarjev, napačnih informacij ali špekulacij, ki bi lahko povzročile dodatno stisko družini. Naša glavna pozornost ostaja usmerjena v Gabriellino okrevanje in dobro počutje njenih najbližjih," so še zapisali v izjavi. Po padcu so sporočili, da njeno življenje sicer ni ogroženo.

Preberi še Škandalom na Miss Universe ni videti konca: 'Njena zmaga je nastavljena'

28-letnica bi morala tekmovanje zaključiti z nastopom v finalu, ki je bil ta konec tedna. Celoten izbor pa je postregel s škandalom, zaradi katerega je odstopil eden od sodnikov. Kot trdi, naj bi bila zmaga Mehičanke dogovorjena vnaprej.

