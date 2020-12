Družina Neila Patricka Harrisa se je povečala za psičko Ello

Otroka igralca Neila Patricka Harrisa sta pod božično-novoletnim drevesom letos našla prav posebno darilo. Zvezdnik serije Kako sem spoznal vajino mamo je na družbenih omrežjih naznanil, da se je njegova družina, ki jo sestavljajo mož David Burtka in 10-letna dvojčka Harperin Gideon, na božično jutro razveselila psičkeElle.

Neil je na Instagramu delil fotografijo sebe in svojih otrok, na kateri so vsi oblečeni v ujemajoče se praznične pižame in pozirajo ob prikupnem mladičku, pasme zlati prinašalec.

"Oh, Božiček, kaj si storil? Na božično jutro sva z Davidom opazovala Harper in Gideona, ko sta odpirala škatlo, v kateri je bil … zlati prinašalec. Njeno ime je Ella in že je okupirala naša življenja. Je radovedna, nerodna in čudovita. Razen takrat, ko lula vsepovsod. Ali vse pogrize. Kar je vedno. Mislim, da potrebujemo trening. Ampak najprej se bomo crkljali. Hvala, Božiček. Zakon si."

Družinica ima poleg Elle še dva psička, mešančka, ki slišita na ime Gidget in Spike.