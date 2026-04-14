Družina Osbourne skuša znova prodati luksuzno vilo v Hollywoodu

Ozzy in Sharon Osbourne sta vilo dala na prodaj že leta 2022, a sta bila pri iskanju kupca neuspešna. Po zvezdnikovi smrti julija lani sedaj Sharon živi razpeta med Los Angelesom in Veliko Britanijo, zato se je odločila, da ponovno poskusi s prodajo nepremičnine.
Zakonca sta posestvo z vilo kupila leta 2015, zanj pa sta pred več kot desetletjem odštela 10 milijonov evrov. Takrat sta se odločila za prenovo, a ohranila zasnovo iz 30. let prejšnjega stoletja, ki sta ji dodala vso sodobno luksuzno opremo, navaja nepremičninski oglas.
Osrednji del vile se ponaša z izbrano notranjostjo, kot so lestenci v veži z ogromnim stopniščem, formalna jedilnica, sobe z okrašenimi kamini ter knjižnica z vgrajeno lestvijo, ki jo je mogoče premikati.
Marmorna kuhinja ima omare v beli barvi, novi lastniki pa bodo lahko uživali v družinskih večerjah pri večji ovalni mizi, povezana pa je tudi z zunanjo teraso, na kateri sta peč za pico in žar. Dnevno sobo krasijo večji kamin, žametna sedežna garnitura in lestenec. Vila ima tudi večji domači kino v rdečem žametu. Posebnost je tudi kamin, na katerem so podpisi Elvisa Presleyja in Natalie Wood, tradicijo z avtogrami pa je začel že prejšnji lastnik, radijski voditelj Frank Bresee.
