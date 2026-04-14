Tuja scena

Družina Osbourne skuša znova prodati luksuzno vilo v Hollywoodu

Los Angeles, 14. 04. 2026 13.00 pred eno minuto 1 min branja 0

K.Z.
Vila Osbourne

Družina Osbourne je ponovno dala na prodaj luksuzno vilo v Hollywoodu, za katero je postavila ceno 14 milijonov evrov. Nekdanje domovanje pokojnega Ozzyja in njegove žene Sharon je leta 1929 zasnoval arhitekt A. K. Kellogg in bolj kot na običajen dom spominja na vilo iz časa zlate dobe Hollywooda.

Ozzy in Sharon Osbourne sta vilo dala na prodaj že leta 2022, a sta bila pri iskanju kupca neuspešna. Po zvezdnikovi smrti julija lani sedaj Sharon živi razpeta med Los Angelesom in Veliko Britanijo, zato se je odločila, da ponovno poskusi s prodajo nepremičnine.

Družina Osbourne prodaja vilo v Hollywoodu.
Zakonca sta posestvo z vilo kupila leta 2015, zanj pa sta pred več kot desetletjem odštela 10 milijonov evrov. Takrat sta se odločila za prenovo, a ohranila zasnovo iz 30. let prejšnjega stoletja, ki sta ji dodala vso sodobno luksuzno opremo, navaja nepremičninski oglas.

Osrednji del vile se ponaša z izbrano notranjostjo, kot so lestenci v veži z ogromnim stopniščem, formalna jedilnica, sobe z okrašenimi kamini ter knjižnica z vgrajeno lestvijo, ki jo je mogoče premikati.

Marmorna kuhinja ima omare v beli barvi, novi lastniki pa bodo lahko uživali v družinskih večerjah pri večji ovalni mizi, povezana pa je tudi z zunanjo teraso, na kateri sta peč za pico in žar. Dnevno sobo krasijo večji kamin, žametna sedežna garnitura in lestenec. Vila ima tudi večji domači kino v rdečem žametu. Posebnost je tudi kamin, na katerem so podpisi Elvisa Presleyja in Natalie Wood, tradicijo z avtogrami pa je začel že prejšnji lastnik, radijski voditelj Frank Bresee.

ozzy osbourne sharon osbourne vila hollywood prodaja družina

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
