Družina Osbourne skuša znova prodati luksuzno vilo v Hollywoodu

Ozzy in Sharon Osbourne sta vilo dala na prodaj že leta 2022, a sta bila pri iskanju kupca neuspešna. Po zvezdnikovi smrti julija lani sedaj Sharon živi razpeta med Los Angelesom in Veliko Britanijo, zato se je odločila, da ponovno poskusi s prodajo nepremičnine.

Zakonca sta posestvo z vilo kupila leta 2015, zanj pa sta pred več kot desetletjem odštela 10 milijonov evrov. Takrat sta se odločila za prenovo, a ohranila zasnovo iz 30. let prejšnjega stoletja, ki sta ji dodala vso sodobno luksuzno opremo, navaja nepremičninski oglas.

Osrednji del vile se ponaša z izbrano notranjostjo, kot so lestenci v veži z ogromnim stopniščem, formalna jedilnica, sobe z okrašenimi kamini ter knjižnica z vgrajeno lestvijo, ki jo je mogoče premikati.