Družina pokojne Sinead O'Connor: Hvala za mednarodni izliv ljubezni

V izjavi za The Irish Times so otroci pokojne Sinead O'Connor spregovorili o svoji žalosti in razkrili nekaj podrobnosti s pevkinega pogreba. "Sineadini otroci skupaj s Sineadino razširjeno družino se želimo zahvaliti nešteto prijaznim ljudem, ki so sočustvovali z nami in nam izrekli sožalje ob Sineadini nedavni smrti," so zapisali v izjavi. "Njihovo koristno podporo naši družini zelo cenimo." V nadaljevanju so se zahvalili posameznikom, ki so bili prisotni in so prispevali k pogrebu irske zvezdnice, vključno s predsednikom Irske Michaelom D. Higginsom in njegovo ženo Sabino Coyne. Pogreb je potekal 8. avgusta na pokopališču Deansgrange v irskem obalnem mestu Bray, kjer je Sinead nekoč živela.

"Družinsko srečanje je popoldne potekalo na dvorcu Powerscourt, kjer sta bila vodstvo in osebje odlična v vseh pogledih, Sineadino življenje pa je tam slavila množica njenih prijateljev iz glasbenega sveta, ki so pomagali olajšati breme žalosti ob Sineadini smrti." Družina se je na koncu zahvalila domačim in tujim medijem, ki so umetnico slavili v pesmi in zgodbi ter hkrati spoštovali zasebnost, za katero so prosili. Na koncu so se zahvalili oboževalcem in občudovalcem Sinead "za čudovit pogrebni sprevod, ki so ji ga priredili ob njenem nekdanjem domu v Brayu ter za nacionalni in mednarodni izliv ljubezni in naklonjenosti" po pevkini smrti.