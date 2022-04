Družina pokojne voditeljice Caroline Flack organizira festival v njen spomin

Družina pokojne televizijske in radijske voditeljice Caroline Flack je sporočila, da bodo v njen spomin organizirali enodnevni glasbeni dogodek, sredstva od prodaje vstopnic pa bodo razdelili med dobrodelne organizacije. Znana voditeljica je leta 2020 umrla na svojem domu v Londonu, življenje pa si je vzela sama.

Družina in prijatelji pokojne voditeljice Caroline Flack so sporočili, da bodo v njen spomin organizirali enodnevni glasbeni festival, zbrana sredstva od prodaje vstopnic pa namenili dobrodelnim organizacijam. Caroline Flack, ki je bila radijska in televizijska voditeljica, spremljali pa smo jo lahko tudi v resničnostnem šovu Otok ljubezni, je leta 2020 umrla na svojem domu, kot vzrok smrti pa so navedli samomor.

icon-expand Caroline Flack FOTO: Profimedia

Pri organizaciji dogodka sodelujeta tudi voditeljičina prijatelja, pisateljica Dawn O’Porter in komik Keith Lemon, dogodek pa se bo odvijal 25. julija na posestvu Englefield v Berkshiru. Na dogodku bodo nastopili znani glasbeniki, med njimi pevka Natalie Imbruglia, kantavtorici Louise Redknapp in Fleur East, igralci Paddy McGuinness, Joel Dommett in Noel Fielding.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke