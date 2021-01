Družina pokojnemu Van Halenu ob rojstnem dnevu poklonila čustvene objave

Eddie in Valerie leta 1992.

Sin priljubljenega člana zasedbe Van Halenje na družbenem omrežju prav tako delil čestitko, namenjeno pokojnemu očetu. Wolfgang je zapisal: ''Vse najboljše za 66. rojstni dan, oče. Želim si, da bi ti lahko namenil ogromen objem in s teboj praznoval. Rad te imam in pogrešam te tako, da me boli. Tega niti ne znam ubesediti. Trudim se, da zdržim, vendar je izredno težko živeti brez tebe.''