Družina princa Williama bo božič praznovala v družbi 45 ljudi: Glasno bo!

Princ William je razkril podrobnosti načrtov, ki jih ima kraljeva družina za čas božičnih praznikov. Kot je povedal, bo letos pri njih zelo glasno in živahno, saj se jim bo pridružilo še 45 gostov, tudi letošnje praznične dni pa bodo preživeli na podeželju, kakor je to družinska tradicija in jo ohranjajo še iz časov pokojne kraljice Elizabete II.