Družina princa Williama lepe božične praznike vošči v kavbojkah

Kate Middleton in princ William sta razkrila nov družinski portret, ki je del njihove letošnje božične voščilnice. Na fotografiji je vseh pet družinskih članov, ki se držijo za roke in sproščeno sprehajajo. Tako princ William kot princesa Kate nosita športne kavbojke, njuni trije otroci, George, Charlotte in Louis, pa so oblečeni v kratke hlače in nosijo superge.