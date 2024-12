Družina princa Williama prvič po šestih mesecih skupaj v javnosti

Princesa Charlotte, princ George in princ Louis ter njihova starša princ William in princesa Kate so se skupaj udeležili koledniške službe. Ta že četrto leto zapored v Westministrski cerkvi poteka pod vodstvom bodoče kraljice, mamo pa so v očetovem spremstvu prišli podpret tudi otroci. 11-letnik, 9-letnica in 6-letnik so se v javnosti pojavili prvič po praznovanju kraljevega rojstnega dne junija.