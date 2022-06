Družina princa Williama se seli iz Londona

Princ William in njegova žena Kate Middleton, sta sprejela pomembno odločitev, ki bo celotni družini spremenila življenje. Vojvoda in vojvodinja cambriška naj bi se z družino v bližnji prihodnosti preselila v Berkshire, kraj, kjer stoji rezidenca kraljice Elizabete, ta pa naj bi pozneje postala tudi stalni dom družine bodočega kralja.

Princ William in njegova družina se bo iz Londona preselila v Berkshire. To naj bi se po poročanju virov blizu kraljevi družini zgodilo že kmalu, razlog za to odločitev pa naj bi bili trije otroci cambriškega vojvode in vojvodinje. Družina naj bi zasedla hišo na posestvu Windsor, kjer živi tudi kraljica Elizabeta, sčasoma pa naj bi prav ta postala njihov dom.

Skoraj 9-letni George in 7-letna Charlotte naj bi jeseni že začela obiskovati šolo v bližini Windsorja, prav to pa naj bi bil tudi razlog za selitev družine bodočega kralja. Da v bližini živijo tudi starši vojvodinje cambriške, pa naj bi bila še ena od prednosti, za selitev družine, v tem okraju pa je odraščala tudi 40-letna Kate.

Princ William naj bi se že meseca marca z ženo odpravila na ogled šol v bližini Windsorskega gradu, njuni otroci pa naj bi jeseni začeli obiskovati isto šolo. Družina naj bi živela v koči Adelaide, ta pa stoji na posestvu, ki pripada Windsorskemu gradu. Ta je zadnjih 60 let služila kot rezidenca za goste, ki so prišli na obisk h kraljevi družini. Palača selitve uradno še ni potrdila. Skoraj 40-letni princ William in njegova žena naj bi obdržala njun londonski dom v Kensingtonski palači in posestvo v Norfolku. Stanovanje 1A v Kensingtonski, ki pripada vojvodi in vojvodninji, je bilo leta 2014 obnovljeno, obnova pa je, sodeč po poročilu, stala nekaj več kot sedem milijonov evrov.