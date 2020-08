Družina Rajka Dujmića javnost obvestila o pogrebu

Družina avtorja številnih uspešnic in nekdanjega člana zasedbe Novi Fosili je javnosti sporočila, da se bodo od cenjenega skladatelja poslovili 17. avgusta ob 10. uri na zagrebškem mestnem pokopališču Mirogoj. V izjavi za javnost so se zahvalili za vse lepe besede in medijske prispevke, hkrati pa poudarili, da si ob zadnjem slovesu od glasbenika ne želijo spremstva častne straže.

Družina Rajka Dujmića je javnost obvestila, kdaj se bodo poslovili od najbolj cenjenega avtorja hrvaške pop glasbe. Člani družine so v zapisu potrdili, da bo pogreb 17. avgusta dopoldan na zagrebškem Mirogoju. Poudarili so, da si ob krsti ne želijo spremstva častne straže, velikega števila oboževalcev ter žalujočih, ki bi se želeli posloviti od Dujmića. V izjavi za javnost so zapisali:''Najprej se zahvaljujemo vsem, ki so delili svoje spomine na Rajka ter za podporo v teh težkih in bolečih trenutkih, kot tudi vsem, ki so izrazili iskreno sožalje. Hvaležni smo za vse objave v medijih, ki vsem generacijam odkrivajo Rajkovo življenjsko pot. V teh zapisih prihaja do nekaterih nenamernih interpretacij in s tem tudi nekaterih neresnic. Kljub vsemu smo ponosni, da ste Rajka prepoznali kot velikana glasbe in glasnika ljubezni. Vsa njegova dela so nastala iz ljubezni, žalosti ali iz bolečine, ki odkrivajo njegovo dušo in srce ter tudi njegovo ranljivost. Naša želja je, da na pogrebu krste ne spremlja častna straža, niti glasbeniki, ki se jih pričakuje, ne bi želeli niti prisotnosti vseh, ki spoštujejo njegovo delo.''

icon-expand Rajkov pogreb bo 17. avgusta na zagrebškem Mirogoju. FOTO: Miro Majcen

Dodali so, da razumejo vse, ki jim epidemiološki ukrepi preprečujejo prisostvovanje na pogrebu in jim sporočajo, da čutijo njihovo spoštovanje do Rajka in njegove družine. Družina se zahvaljuje vsem medijem zaradi izkazanega interesa za pogovor, vendar obenem prosi za razumevanje v teh težkih trenutkih. Sporočajo, da bodo dosegljivi v dneh po pogrebu znanega glasbenika in avtorja.

Župan Zagreba Milan Bandić je pred zadnjim slovesom velikega glasbenika dodal: ''Rajko je bil in bo tudi ostal velikan hrvaške glasbe, človek, ki je za glasbo živel in čigar besedila in melodije bodo za vedno živele v naših srcih. In to je tisto, kar velikane vpisuje v večnost.''Posmrtni ostanki Dujmića bodo pokopani na Aleji velikanov na zagrebškem pokopališču Mirogoj, kjer so pokopani številni slavni in znameniti Hrvati, ki so obeležili hrvaško zgodovino v preteklih dveh stoletjih.