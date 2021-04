Družina DMX-a zanika govorice o prodaji posnetkov Beyonce in Jay-Z-ju

V času po raperjevi smrti so se na internetu pojavile razne govorice. To sicer ni nič posebnega, vendar so nekatere izmed njih razburile družino, zato je ta v izjavi za javnost sporočila, da ne držijo. Družina je tako zatrdila, da pevka Beyonce in raper Jay-Z od založbe nista odkupila DMX-ovih avdio posnetkov za deset milijonov ameriških dolarjev (približno osem milijonov evrov) in jih vrnila njegovim otrokom. Govorica je sicer že prej vzbudila dvome, saj je bilo navedeno, da ima raper sedemnajst otrok, čeprav jih ima v resnici petnajst.