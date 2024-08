Družina Reese Witherspoon žaluje, poginil jim je družinski psiček

V svoji zgodbi na Instagramu je objavila posnetek Hanka, kako potrpežljivo sedi na sprednji verandi njenega dvorca v Nashvillu, in zapisala: "Pogrešali bomo tvojega sladkega duha, Hank. Hvala, ker si bil najboljši družinski ljubljenček in vodja tropa." Njena otroka, 24-letna Ava in 20-letni Deacon, ki ju deli z nekdanjim možem Ryanom Philippejem, sta se prav tako poklonila Hanku na družbenem omrežju. Nadobudna igralka Ava je delila fotografijo svojega kužka in ob tem zapisala: "14 let in pol čiste ljubezni in nenehnega mahanja z repom. Bil je odličen družinski hišni ljubljenček. Hvala Hanky, ker si nas opominjal, da je vsak dan najboljši dan doslej."