Družina režiserja Roba Reinerja: Naša srca so zlomljena

Režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo Michele Singer Reiner so reševalci našli mrtva na njunem domu v Los Angelesu. Da sta umrla tragične smrti, je v izjavi za javnost potrdila družina, kot poročajo ameriški mediji, pa naj bi policija kot osumljenca na postajo privedla njunega 32-letnega sina Nicka.
"Z globoko žalostjo sporočamo, da sta tragično umrla Michele in Rob Reiner. Ob tej nenadni izgubi so naša srca zlomljena, v tem neverjetno težkem času pa prosimo za spoštovanje zasebnosti," je v izjavi za Variety sporočila družina.
Kot so za revijo People povedali viri blizu družine, naj bi bil krivec za njuno smrt 32-letni sin, ki se je v preteklosti že večkrat boril z odvisnostjo, zaradi težav pa je bil tudi brezdomec. Da so ob prihodu na kraj dogodka našli trupli moškega in ženske, pa so potrdili tudi losangeleški reševalci.
Zakonca Reiner sta se spoznala med snemanjem filma Ko je Harry spoznal Sally, ki ga je režiral Rob. Poročila sta se leta 1989, poleg Nicka pa sta imela še dva otroka. Režiser je imel še posvojeno hčerko iz prvega zakona.
