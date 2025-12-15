Naslovnica
Družina režiserja Roba Reinerja: Naša srca so zlomljena

Los Angeles, 15. 12. 2025 10.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Rob Reiner z družino

Po tem, ko so režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo Michele Singer Reiner našli mrtva, se je v skupni izjavi za javnost oglasila družina. Njuni najdražji so potrdili, da sta 78-letnik in 68-letnica umrla tragične smrti, in zaprosili za spoštovanje zasebnosti v tem težkem času.

Režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo Michele Singer Reiner so reševalci našli mrtva na njunem domu v Los Angelesu. Da sta umrla tragične smrti, je v izjavi za javnost potrdila družina, kot poročajo ameriški mediji, pa naj bi policija kot osumljenca na postajo privedla njunega 32-letnega sina Nicka.

Rob Reiner z ženo Michele Singer Reiner
Rob Reiner z ženo Michele Singer Reiner
FOTO: Profimedia

"Z globoko žalostjo sporočamo, da sta tragično umrla Michele in Rob Reiner. Ob tej nenadni izgubi so naša srca zlomljena, v tem neverjetno težkem času pa prosimo za spoštovanje zasebnosti," je v izjavi za Variety sporočila družina.

Preberi še Režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo našli mrtva na njunem domu

Kot so za revijo People povedali viri blizu družine, naj bi bil krivec za njuno smrt 32-letni sin, ki se je v preteklosti že večkrat boril z odvisnostjo, zaradi težav pa je bil tudi brezdomec. Da so ob prihodu na kraj dogodka našli trupli moškega in ženske, pa so potrdili tudi losangeleški reševalci.

Reševalci so v družinski hiši Reinerjevih odkrili dve trupli.
Reševalci so v družinski hiši Reinerjevih odkrili dve trupli.
FOTO: Profimedia

Zakonca Reiner sta se spoznala med snemanjem filma Ko je Harry spoznal Sally, ki ga je režiral Rob. Poročila sta se leta 1989, poleg Nicka pa sta imela še dva otroka. Režiser je imel še posvojeno hčerko iz prvega zakona.

