Družina režiserja Roba Reinerja: Naša srca so zlomljena

Režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo Michele Singer Reiner so reševalci našli mrtva na njunem domu v Los Angelesu. Da sta umrla tragične smrti, je v izjavi za javnost potrdila družina, kot poročajo ameriški mediji, pa naj bi policija kot osumljenca na postajo privedla njunega 32-letnega sina Nicka.

Rob Reiner z ženo Michele Singer Reiner FOTO: Profimedia

"Z globoko žalostjo sporočamo, da sta tragično umrla Michele in Rob Reiner. Ob tej nenadni izgubi so naša srca zlomljena, v tem neverjetno težkem času pa prosimo za spoštovanje zasebnosti," je v izjavi za Variety sporočila družina.

Kot so za revijo People povedali viri blizu družine, naj bi bil krivec za njuno smrt 32-letni sin, ki se je v preteklosti že večkrat boril z odvisnostjo, zaradi težav pa je bil tudi brezdomec. Da so ob prihodu na kraj dogodka našli trupli moškega in ženske, pa so potrdili tudi losangeleški reševalci.

Reševalci so v družinski hiši Reinerjevih odkrili dve trupli. FOTO: Profimedia