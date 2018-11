Družina Rickyja Martina se je povečala

Jwan Yosef in Ricky Martin imata novega hišnega ljubljenčka, pitbula Chewyja.

Portoriški pevec Ricky Martinin njegov mož Jwan Yosef sta si omislila hišnega ljubljenčka, ki sta ga posvojila pri neprofitni organizaciji ASPCA (Ameriško združenje za preprečevanje mučenja živali) in se pridružila kampanji ''Find Your Fido'' (Najdi svojega psa).